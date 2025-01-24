國民黨前南投縣長李朝卿「98貪污罪判656年4月」 關21年2月確定

前南投縣長李朝卿貪污案共遭判刑656年4月，經檢方聲請定應執行刑，最高法院維持台中高分院裁定，對他定應執行刑21年2月。（資料照）

2025/01/24 11:50

〔記者溫于德／台北報導〕原國民黨籍前南投縣長李朝卿（已入獄），任內利用颱風修復或重建工程收回扣，無論大小工程都要拿一成回扣，連運動會買紀念品都要貪；李先後被依98個貪污罪判刑656年4月，後來檢方聲請定應執行刑時，李自稱是初犯，已潛修佛法、一心懺悔，請求合併應執行不超過17年6月，台中高分院仍對他裁定執行21月2月，最高法院駁回抗告確定。

最高法院維持台中高分院裁定，指李朝卿所犯貪污罪，均與南投縣政府公共工程相關，犯罪時間落在2010年7月至20212年間，犯罪時間不短，且李男被宣告刑度總計656年4月，並審酌期犯罪態樣、手段等，決定對他定應執行刑21年2月。

請繼續往下閱讀...

現年74歲的李朝卿被查出收回扣的工程，諸多關於災修，因採限制性招標，由指定人士承做，其中莫拉克颱風後，李在修復信義鄉神木村聯外道路的工程所須9460萬元的經費中索取一成回扣946萬元，經廠商將回扣裝在葡萄紙箱內再放進李的座車，由李親自拿走。李還被查出連3、50萬元的小型工程，也要一成回扣。

案經法院審理，李朝卿所犯111罪的其中17案已判決確定，合併執行16年6月，其餘90件被最高法院發回。

更二審就這90件貪污案說明，時任南投縣長的李朝卿，利用經辦縣府發包的「凡那比C1-011水里鄉投58線2K+500（文麓橋）道路災修復建工程監造測試工作」等工程機會，收取回扣貪污，連「101年全民運動會場地佈置及獎品紀念品」都要拿回扣，共收回扣88次、金額達530萬餘元。

更二審並痛批李朝卿「視法律為無物，敗壞官箴，莫此為甚」，況南投山區每逢風雨之災，道路橋樑柔腸寸斷，人民生命、財產受重大損害，李卻不思加強建設，利用工程發包索取回扣，戕害災修工程品質甚鉅，犯行達90次。

但部分犯行為「想像競合犯」，以一罪論罪、共81罪，並審酌李犯後無悔意，更二審依貪污治罪條例中共同經辦公用工程收取回扣等罪，各判5年6月至6年6月；最高法院去年8月8日駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法