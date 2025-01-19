吸毒兄掏空家產 月薪33K女會計吞公司近2千萬填洞

張姓女會計利用職務便利偽造41張支票，侵占1807萬元，二審因家庭壓力及部分賠償改判刑期2年10月。示意圖。（資料照）

2025/01/19 00:17

〔記者王捷／台南報導〕張姓女會計偽造機械廠41張支票，侵占1807萬，一審台南地方法院以偽造有價證券、業務侵占案判5年半徒刑，二審考量張女吸毒胞兄掏空家產，她為減輕母親壓力鋌而走險，加上自首，改判2年10個月，但未准予緩刑。

張女2019年開始擔任機器廠會計，月薪3萬3000元。在職約3年期間，張女偽造41張支票，侵占公款約1000多萬，部分存入父親與男友帳戶。原審法院認為，張女侵占金額巨大，行為嚴重影響公司財務及市場秩序，判處有期徒刑5年半，沒收犯罪所得1307萬餘元。

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張女不服，換了律師團上訴，辯護人主張，張女會犯案，是因兄長吸毒掏空家中財產，母親向她訴苦，導致她鋌而走險偽造支票，試圖炒股牟利彌補家中財務缺口。此外，張女的姊姊為協助她擺脫官司，變賣財產籌借500萬元與公司達成調解，張女也匯還180萬元，被扣抵薪資快3萬，總計償還金額達682萬多元。

二審法院指出，張女的犯罪雖然造成公司重大損害，但犯罪動機非純粹為牟利，還積極賠償，符合刑法第59條減刑規定，刑期減為2年10月。但最終刑期超過2年，依法不得適用緩刑，針對犯罪所得，法院重新計算，扣除已償還金額後，需沒收1124萬多元。

張女涉及的業務侵占罪部分已確定，不得上訴，其餘部分若不服二審判決，仍可依法向最高法院提出上訴。根據二審判決內容，法官強調，張女雖已表現悔意，支付部分賠償，但仍需對其行為負刑事責任，以維持司法公正與市場秩序。

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