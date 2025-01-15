1/15 今彩539頭獎開3注！800萬獎落雙北

今晚（1月15日）開獎的第114000013期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供、資料照；本報合成）

2025/01/15 22:15

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月15日）開獎的第114000013期今彩539頭獎開出3注，分別由台北市大同區延平北路2段131號1樓「喜迎財彩券行」、新北市中和區保健路25之1號1樓「李華泰彩券行」、新北市淡水區民族路28號「每其發彩券行」開出。

第114000013期今彩539中獎號碼為「03、21、22、26、39」，頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共183注中獎，每注可得2萬元；參獎共6756注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8418注中獎，每注可得50元。

請繼續往下閱讀...

第114000013期39樂合彩中獎號碼為「03、21、22、26、39」，四合共37注中獎，每注可得21萬2500元；三合共261注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9526注中獎，每注可得1125元。

第114000013期3星彩中獎號碼為「752」，壹獎共42注中獎，每注可得5000元。

第114000013期4星彩中獎號碼為「8083」，壹獎共31注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷取自台彩官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法