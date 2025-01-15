丟的人無罪！廢棄床墊躺路中央害死27歲騎士 家屬無法接受

黃女把床墊棄置在路邊一間廢棄工廠，未料床墊遭強風吹起砸中許姓騎士，許男送醫不治。（資料照）

2025/01/15 17:06

〔記者劉曉欣／彰化報導〕前年因為小犬颱風來襲，當時彰化縣27歲許男騎機車載著友人，行經線西鄉沿海路時，撞到從路旁廢棄工廠飛過來的大床墊，造成無照超速許男不治身亡，丟棄床墊的黃女被警方依過失致死移送，彰化地檢署認定雙方均有過失，因此不起訴處分。許男的媽媽今天表示，無法接受，將透過地檢送卷到台中高分檢申請再議。

許男的媽媽說，兒子不治身亡，給黃女借放床墊的工廠老闆還來有拈香，但黃女都沒有出面，連一句道歉也沒有，都是透過律師來談，本來說要和解，結果也是不了了之。

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許男的媽媽指出，他們是中低收入戶，好不容易把兒子拉拔長大，如今卻因為撞上床墊就走了，她只要一想到兒子突然就離開人世，她就無法入睡。

許男的媽媽強調，意外發生當天是颱風天，所騎的機車10幾年的機車，根據兒子所載友人轉述，當看到床墊時就來不及了。但好好的馬路怎會有床墊，黃女就算借放在廢棄工廠前的空地，也應該要綁好才對，如今造成兒子死亡，卻連出面說一聲道歉都沒有，令人無法接受。將會透過地檢送卷到台中高分檢申請再議。

黃女把床墊棄置在路邊一間廢棄工廠，未料床墊遭強風吹起砸中許姓騎士，許男送醫不治。（資料照）

許男的媽媽只要想起兒子在颱風天騎機車撞上床墊就送醫不治，就會夜不成眠。（民眾提供）

許男的媽媽只要想起兒子在颱風天騎機車撞上床墊就送醫不治，就會夜不成眠。（民眾提供）

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