福特野馬北宜逆向閃車撞機車 挨批不顧二輪騎士生命

26歲周男12日駕駛福特野馬，在北宜公路跑車，過彎時違規超車，為閃避對向大貨車，急切回原車道後，撞上一旁21歲侯姓機車騎士，所幸騎士送醫無礙。（民眾提供）

2025/01/15 17:07

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕26歲周男12日駕駛福特野馬在北宜公路跑車，過彎時違規超車，為閃避對向大貨車，急切回原車道後，撞上一旁21歲侯姓機車騎士，所幸騎士送醫無礙，但離譜逆向超車又閃車行徑畫面曝光後，遭大批網友撻伐「完全不顧二輪騎士生命！」駕駛除遭開罰違規跨越雙黃線外，也恐吃上危險駕駛罰單，最高可罰3萬6千元。

警方12日下午4點多獲報，頭城鎮北宜公路62.5公里處發生1起交通事故，26歲周姓男子駕駛自小客車，沿北宜公路宜蘭往坪林方向行駛，因違規跨越雙黃線超車，為閃避對向來車切回原車道，與前方21歲侯姓機車騎士發生碰撞，導致騎士輕傷，送醫治療無礙，但機車毀損嚴重。

請繼續往下閱讀...

雙方駕駛經警方實施酒測均無酒精反應，肇事原因待後續調查釐清依法舉發。礁溪分局呼籲，用路人切勿違規超車，山區行駛更應遵守標線標誌，避免發生交通事故。

針對罰則部分，違規跨越雙黃線，依道路交通管理處罰條例處新台幣6百元至1千8百元罰鍰，危險駕車待檢視相關影像認定後，依道路交通管理處罰條例第43條第1項處新台幣6千元至3萬6千元罰鍰。

同行騎士友人也上網留言，指出當下真的很驚險，一群人全部靠邊停，痛斥駕駛逆向還要所有騎士陪你，有夠不負責任，所幸友人無礙，但因撞到山壁，腰痛還有擦破皮，「車撞爛人沒事已經是不幸中的大幸！」

26歲周男12日駕駛福特野馬，在北宜公路跑車，過彎時違規超車撞上一旁機車。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法