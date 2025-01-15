有隱情？ 「無牌特斯拉」違停被撞 車主兒子到案不知拔掉車牌

豐田轎車自撞違停路旁的特斯拉，車頭嚴重毀損。（民眾提供）

2025/01/15 16:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區14日凌晨發生一起車禍，一輛豐田轎車疑駕駛恍神，不慎撞上另輛停放路旁的特斯拉電動車，經專業技師評估，特斯拉維修費恐上看80萬元，但詭異的是，該車除紅線違停也未懸掛車牌，駕駛該車的車主兒子直到今天中午才到案說明，卻對為何拔掉車牌上路無法解釋，是否另有隱情警方將進一步釐清。

這起事故發生在14日凌晨0時19分接獲報案，地點在北區中清路上一間動物醫院前，32歲陳男當時駕駛豐田轎車，於進化北路沿中清路往太原路方向行駛，行經事發地點時，疑恍神自撞同向違停路旁紅線，未懸掛號牌且無人駕駛的特斯拉電動車，造成豐田轎車車頭嚴重毀損，引擎室機油漏滿地。

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轄區第二分局獲報趕往處理，對陳男施以酒精測試無飲酒反應，而特斯拉左後車身也有碰損，經專業技師根據現場照片檢視，初估維修費起碼要80萬元，確實肇因及責任歸屬將由鑑定單位或法院進一步分析研判，而警方一度研判無車牌特斯拉是否牌照遭吊扣，但清查車牌狀況正常，不免啟人疑竇。

經查，遭撞特斯拉登記在陳姓車主名下，當天由其20多歲兒子使用，直到今天中午父子才到案說明，然而車輛牌照正常，卻未安裝於車上，原因不明，連車主兒子也無法解釋此行為，令人匪夷所思，警方表示，已依道交條例開出違停與未懸掛號牌的罰單，至於是否另有隱情將進一步調查釐清。

第二分局提醒用路人，避免精神不濟開車與勿違規停車是防止交通事故的關鍵，將持續加強交通違規取締與宣導，共同維護市區道路安全。

特斯拉未懸掛號牌且無人駕駛。（民眾提供）

特斯拉左後車身也有碰損。（民眾提供）

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