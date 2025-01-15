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    藉照顧14歲侄女機會 狼叔2度性侵得逞

    桃園市1名狼叔藉照顧14歲小侄女機會2度性侵，桃園地院審結將他判處1年2月徒刑，緩刑5年並交付保護管束。（記者余瑞仁攝）

    桃園市1名狼叔藉照顧14歲小侄女機會2度性侵，桃園地院審結將他判處1年2月徒刑，緩刑5年並交付保護管束。（記者余瑞仁攝）

    2025/01/15 14:47

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市一名男子藉照顧14歲侄女的機會伸狼爪，令其幫他手淫及口交，數日後性侵得逞，桃園地院審理時，狼叔認罪並與家長達成和解，法官審結依2次成年人故意對少年犯對受照護之人利用機會性交罪，判處應執行1年2月徒刑，緩刑5年並交付保護管束，禁止對少女實施不法性侵害或性剝削行為，另應分期賠償60萬元。

    判決指出，犯案惡狼是14歲少女的親叔叔，為家庭暴力防治法所定的家庭成員關係，狼叔犯案前經常接少女放學返回住處管教、照顧，然而明知侄女仍然年幼，且具有親屬關係受他照護之人，卻於2022年10月間，在侄女臥室內要求幫他手淫，接續以口交方式發生性行為，同月某日又與侄女發生性行為，後因少女母親發現有異，報警提告。

    桃園地院審理認為，被告為少女的親叔叔，本應保護少女的身心健康，避免她受到不當外力侵害，卻為一己私慾，無視倫常，利用照顧侄女的機會加以性侵害，對少女身心健康和發展造成嚴重危害；法官審酌被告犯後坦承犯行，態度尚可，並與少女的法定代理人達成和解協議，參酌其犯罪動機、生活狀況、智識程度及犯罪所生危害等情狀，判處應執行1年2月徒刑，緩刑5年並交付保護管束、禁止對少女實施不法性侵害或性剝削行為，另應分期賠償60萬元。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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