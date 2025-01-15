廢棄床墊丟路中央害死27歲騎士 丟的人無罪

黃女把床墊丟棄在路中央，床墊遭強風吹起砸中許姓騎士，許男送醫不治。（資料照）

2025/01/15 14:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕小犬颱風前年10月來襲，彰化縣27歲許姓機車騎士經過線西鄉沿海路，突被路邊一間廢棄工廠的大床墊砸到，騎士頭部受到重擊，送醫不治。警方後來找到丟棄床墊的黃女，後依過失致死罪將她移送，但該案彰化地檢署偵查終結，認定雙方均有過失，但黃女早在半年前就把床墊棄置在現場，沒有預見會發生意外，因此不起訴處分。

該案發生後，警方過濾路口監視器均無所獲，後來廢棄工廠的老闆指稱是黃女所丟，一度為黃女否認，警方後來採集床墊毛髮檢驗，證實確為黃女所有，但她說，自己在半年前就丟棄，「我無法預見半年後會砸到人」，其它騎士經過都沒事，為什麼許男就被砸中，有可能是超速惹禍，「這件事跟她沒有關係」。

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但死者家屬認為，黃女隨意棄置床墊才造成傷亡，怎能沒過失？黃女涉犯過失致死罪。

不起訴處分書指出，根據車輛行車事故鑑定會，此事故發生的原因雙方都有責任，許男夜間超速（時速90公里）騎車，遇前有狀況，煞車不及；黃女為床墊所有人，床墊未放置妥當，遭強風吹拂才衍生事故。

不起訴處分書表示，被告在當年4月間棄置在工廠空地，該位置並沒有影響到交通之虞，被告也不會預見6個月後，床墊會遭強風吹起而發生交通事故，基於罪疑惟輕法理原則，也就是審理案件時，一定要有充分的證據，若現有的證據不足以讓法官確信某個犯罪要件成立時，必須做出對被告有利的認定。因此對被告予以不起訴處分。

遭強風吹起的床墊砸中許姓騎士，許男送醫不治。（資料照）

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