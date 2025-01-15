調查局單日查獲6座機、水房 阻斷詐騙簡訊電話51萬通

戀愛詐欺機房遭緝獲現場。（調查局提供）

2025/01/15 11:59

〔記者王定傳／台北報導〕調查局自今年1月9日執行「截流專案」，在台北市、新北市、桃園市、台中市、嘉義市及高雄市等地，一舉查獲6座運作中的詐欺機房及洗錢水房，詐欺犯罪金流達2859萬餘元，估計阻斷每日詐騙簡訊及電話達51萬通。

調查局指出，行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」自今年1月1日起實施，在行政院「懲詐」策略架構下，調查局著重源頭打擊，以打擊跨境詐欺集團、組織性投資詐欺集團及溯源偵辦機、水房與首腦、幕後金主等三大方向為打詐重點。

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為了因應電信詐欺集團習於農曆春節前後大撈一筆特性，調查局長陳白立要求所屬單位，從受害人、人頭戶及車手積極溯源追查幕後集團及機水房，攔阻詐團透過貓池、卡池廣發不實投資假訊息或假公務機關、公務員，截斷散布詐騙誘餌，規劃串連北機站、中機站、台中市調查處及新北市調查處等4大打詐單位，動員91位調查官，從1月9日集中火力執行「截流專案」同步行動。

調查局指出，這次行動在北中南6縣市同步搜索15處，逮捕約談18人，破獲5座機房及1座線上博弈洗錢水房，查扣128孔貓池5台、卡池3台、汽車1輛、手機14支，估計阻斷每日詐騙簡訊及電話達51萬通。

調查局還發現，詐團過往都挑選豪宅等設置機房，為了不被查緝，竟將設備丟在公寓，由成員不定期上門管理，避免遭查緝；另外，這次還查獲查緝難度超高的車載式行動詐欺機房1座及分散式貓、卡池機房4座，詐團捨棄過往較容易被盯上的「名車」作為行動詐欺機房載具，將貓池設置放置在體型較小、便於市區移動的「小鋼炮」掀背車上，由犯嫌駕駛在市區快速繞行，利用車輛高機動性躲避追緝，所幸幹員鍥而不捨蒐證，終於在春節前擒獲犯嫌，查扣犯罪工具車輛，阻斷詐騙電話，避免民眾受害。

調查局指出，從這次查緝成果分析，詐團多利用農曆春節前後民間資金充裕、民眾急於尋求投資或周轉資金管道，藉由捏造不實投資機會、假冒司法人員誆稱民眾涉及洗錢，或以招攬線上賭博方式誘使民眾受騙上當，詐團透過貓、卡池等自動化設備，每日傳送大量投資詐騙簡訊，投放詐騙誘餌，已嚴重混淆視聽，讓民眾不勝其擾。

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調查人員發現詐團將設備設置於汽車上作為移動機房。（調查局提供）

調查人員發現詐團將設備設置於俗稱小鋼砲的掀背車上作為行動機房，利用小鋼砲高機動性，躲避追緝。（調查局提供）

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