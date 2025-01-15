按摩師摸她私處撒嬌「想把你吃掉」 正妹自責：「覺得自己笨」

高雄一名正妹到知名連鎖按摩店消費時，竟被按摩師卡油摸私處和胸部。示意圖。（資料照）

2025/01/15 11:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在某知名按摩連鎖店工作的杜姓按摩師，替服務2年多的正妹全身指壓時「凍未條」，伸手撫摸胸部、私處等部位，還說：「你身材很好，要不是我可以克制的住，很想馬上把你吃掉」，正妹嚇傻自責「覺得自己笨」，事後還向友人告誡：「你女友以後要是去按摩要給女生按，或者如果男生按她的話，你要陪同，知道嗎」，杜男被依強制猥褻罪判徒刑1年，民事部分也被法官判賠15萬元。

判決指出，2021年1月6日，正妹女顧客在友人介紹下，前往在鳳山某家知名按摩店消費，第一次服務結束後，正妹覺得杜姓按摩師手法很好，讓她感覺很放鬆，於是接下來2年多時間，都指定杜男（被解僱）為她服務。

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2022年10月28日下午，杜男在包廂內幫正妹進行全身指壓按摩服務時，竟伸手撫摸她的胸部和私處，正妹發現不對勁，馬上制止他說：「你不要這樣子，我不舒服」，杜男有頓一下，又繼續用手指摩擦她私處，還說「你會濕是正常的」，之後整個人跨坐在她身上，並把大毛巾扯掉，還說：「你身材很好，要不是我可以克制的住，我很想馬上把你吃掉」。

正妹焦急推開杜男跑出按摩店，事後她向店長反應，店長原本請她私下先跟杜男對話留下證據，但後來直接店長把杜男開除，害正妹傳訊送「大哥，你那天直接脫我的褲子跟內褲，是怎麼回事？可以解釋一下嗎？」、「不跟我談談？為什麼那天這樣摸我私密處」給杜男時，杜男都裝死不讀不回。

正妹委找友人訴苦，還向當初介紹杜男給她的大學男同學告狀，並勸他「你女友以後要是去按摩要給女生按，或者如果男生按她的話，你要陪同，知道嗎」，最後在友人協助下，正妹鼓起勇氣報警，杜男雖然否認侵犯正妹，但一、二審法官都認定他有亂摸，依強制猥褻罪判徒刑1年；正妹另提民事償求100萬元，法官也判杜男應賠15萬元，可上訴。

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