她有「專屬天使」！8旬失智婦老迷路 豐原警曾羿翔3度助返家

豐原警分局神岡分駐所員警曾羿翔連續三次助迷途老婦返家，宛如其專屬天使。（民眾提供）

2025/01/14 08:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區82歲王姓婦人患有失智症，日前趁兒子外出工作時溜出家門散心卻不慎迷途，幸虧熱心店家發現她神色有異，協助報警處理，豐原警分局神岡分駐所員警曾羿翔到場後驚訝發現，該名婦人過去曾2度迷途，皆由其協助返家，立刻將婦人安全送返住處，避免其在寒冷天氣中繼續徘徊街頭。

豐原警分局神岡分駐所警員曾羿翔，在本月8日清晨6時許獲報，在神岡區和睦路雜貨店前有迷失老人需要協助。曾員迅速趕赴現場，一眼認出迷途者是82歲的王姓婦人，原來，王婦過去已有2次的迷途紀錄，且都由曾員經手協助。

請繼續往下閱讀...

為安撫王婦緊張情緒，曾員耐心陪伴，並駕車護送其返回距離約1公里的住處。途中，王婦一度認為返家方向不對，直到曾員牽著王婦的手進入屋內後，熟悉的屋內裝潢擺設才讓王婦回想起這正是自己居住多年的家。

警方表示，王婦與長子同住，因兒子工作關係無法時刻陪伴，加上王婦時常獨自外出散步，導致多次迷途情事。若鄰居發現她走失，通常會協助引導返家，若鄰居未發現，王婦走得太遠，就會無法返家，考量王婦的迷途次數頻繁，員警依據老人保護相關規定通報社會局，由社工進一步介入協助。

豐原警分局統計，去年轄區共尋獲236名失蹤人口，其中失智長者共計13名。警方呼籲，家中若有精神疾病患者、失智或年長者等走失高風險群，應避免其單獨外出，若不得已需要單獨外出，建議身上應配戴可以辨識身分的文件，或向社會局申請愛心手環、緊急聯絡卡，倘若長輩不慎走失，能有利警方迅速查證迷失長者身分並聯繫家屬，避免危險發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法