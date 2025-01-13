大甲自小客車追撞3車釀4人傷 肇事駕駛肝臟破裂尚未脫離險境

大甲區五福街、蔣公路口發生4輛機汽車車禍事故。（民眾提供）

2025/01/13 15:18

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區今天上午發生一起嚴重車禍，李姓男子駕駛灰色轎車行經大甲區五福街、蔣公路口，不明原因追撞前方停等紅燈的銀色轎車及陳男騎的機車，因撞擊力道大，銀色轎車再推撞前方停等紅燈的蔡男所騎機車，造成4名駕駛受傷送醫，其中，李男肝破裂昏迷，經手術後目前還在加護病房，尚未脫離險境，86歲機車騎士蔡男則有壓性骨折，目前住院中，另2人則已出院，詳細車禍原因，警方正進一步調查釐清。

今天上午8時24分，李男（38歲）駕駛灰色轎車行經台中市大甲區五福街、蔣公路口，突然追撞停等紅燈的柯男（63歲）駕駛的銀色轎車及陳男（44歲）騎乘的機車，由於撞擊力道太強，銀色轎車再推撞前方由蔡男（86歲）騎乘的機車，4名駕駛受傷，皆被送往大甲光田醫院治療。

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院方表示，李男重度肝臟撕裂傷，且有出血性休克，經手術後，目前尚在加護病房治療，尚未脫離危險期；蔡男有胸壓性骨折及腦震盪現象，目前住院中，無生命危險；柯男及陳男則分別為頸部、腰部拉傷及，左小腿擦傷，無大礙，已出院。

警方初步調查，4名駕駛皆未酒駕，詳細肇事原因仍需再蒐集各項跡證後，由交通警察大隊分析研判。

大甲區五福街、蔣公路口，銀色轎車被灰色轎車追撞，車尾嚴重受損。（民眾提供）

大甲區五福街、蔣公路口發生4輛機汽車車禍事故，造成4人受傷。（民眾提供）

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