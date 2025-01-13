為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大甲自小客車追撞3車釀4人傷 肇事駕駛肝臟破裂尚未脫離險境

    大甲區五福街、蔣公路口發生4輛機汽車車禍事故。（民眾提供）

    大甲區五福街、蔣公路口發生4輛機汽車車禍事故。（民眾提供）

    2025/01/13 15:18

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區今天上午發生一起嚴重車禍，李姓男子駕駛灰色轎車行經大甲區五福街、蔣公路口，不明原因追撞前方停等紅燈的銀色轎車及陳男騎的機車，因撞擊力道大，銀色轎車再推撞前方停等紅燈的蔡男所騎機車，造成4名駕駛受傷送醫，其中，李男肝破裂昏迷，經手術後目前還在加護病房，尚未脫離險境，86歲機車騎士蔡男則有壓性骨折，目前住院中，另2人則已出院，詳細車禍原因，警方正進一步調查釐清。

    今天上午8時24分，李男（38歲）駕駛灰色轎車行經台中市大甲區五福街、蔣公路口，突然追撞停等紅燈的柯男（63歲）駕駛的銀色轎車及陳男（44歲）騎乘的機車，由於撞擊力道太強，銀色轎車再推撞前方由蔡男（86歲）騎乘的機車，4名駕駛受傷，皆被送往大甲光田醫院治療。

    院方表示，李男重度肝臟撕裂傷，且有出血性休克，經手術後，目前尚在加護病房治療，尚未脫離危險期；蔡男有胸壓性骨折及腦震盪現象，目前住院中，無生命危險；柯男及陳男則分別為頸部、腰部拉傷及，左小腿擦傷，無大礙，已出院。

    警方初步調查，4名駕駛皆未酒駕，詳細肇事原因仍需再蒐集各項跡證後，由交通警察大隊分析研判。

    大甲區五福街、蔣公路口，銀色轎車被灰色轎車追撞，車尾嚴重受損。（民眾提供）

    大甲區五福街、蔣公路口，銀色轎車被灰色轎車追撞，車尾嚴重受損。（民眾提供）

    大甲區五福街、蔣公路口發生4輛機汽車車禍事故，造成4人受傷。（民眾提供）

    大甲區五福街、蔣公路口發生4輛機汽車車禍事故，造成4人受傷。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播