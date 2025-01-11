花5千援交女國中生 高雄男被逮付40萬獲判緩刑

蔡姓男子花5千元援交國中少女，事後賠了40萬元才脫身。示意圖。（資料照）

2025/01/11 10:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕26歲蔡姓男子玩網路遊戲時，結識就讀國中的15歲少女小美（化名），兩人在網路上玩遊戲輪戰還不夠，下線後還約到摩鐵「大戰三百回合」，事後兩人在愛河邊起爭執，小美揚言跳愛河，路人報警才揪出蔡男援交未成年少女惡行，蔡自知理虧，賠了40萬元給小美，獲法官輕判緩刑2年。

判決指出，蔡姓男子玩傳說對決時結識小美，兩人互換LINE帳號後，除了聊天還會一起約戰，去年2月17日，蔡男得知小美缺錢花用，於是提議可以來一場「線下大戰」，小美同意後，雙方議價5千元成交，蔡男便騎車到捷運站接小美，兩人一起到摩鐵嘿咻。

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完事後，小美央求蔡男載她去愛河一帶，蔡男答應後，兩人抵達愛河時，卻因細故發生爭執，小美情緒激動打算跳愛河，路人機警勸阻並報警，警方趕到場了解來龍去脈後，得知蔡男花錢跟小美發生性行為，當場將他逮捕送辦。

高雄地檢署偵查時，蔡男坦承和小美援交， 但不知道她未滿16歲，但檢察官勘驗他和小美的對話紀錄，發現兩人援交當天，小美是穿國中體育服赴約，當時蔡男還有問「你穿高中的運動服嗎？」，小美回他：「國中」，因此認定他明知小美未滿16歲仍進行有價性交易，偵結後將他起訴。

高雄地方法院審理時，蔡男自知理虧，除坦承犯行外，還花了40萬元跟小美和解；法官考量他犯後態度良好，且已獲被害人原諒，因一時失慮觸法，同意再給他自新的機會，因此依與14歲以上未滿16歲之人為有對價之性交行爲罪判徒刑6月，另宣告緩刑2年，須參加法治教育3場次，可上訴。

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