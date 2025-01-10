彰化警搭高鐵返鄉 「偷聽」交易逮詐騙女車手

員林警分局長吳詠傑（右）日前搭高鐵返鄉，卻因此破獲詐騙集團車手，保住被害人190萬元。（警方提供）

2025/01/10 22:33

〔記者湯世名／彰化報導〕太強了！彰化縣警局員林分局長吳詠傑日前搭高鐵返鄉，卻在候車時看到1名女子不斷來回走動講電話，形跡可疑，湊近「偷聽」其對話，結果發現對方疑是詐騙集團車手，不動聲色通知部屬趕來支援，就在被害人將190萬元交付後現身逮人，對方否認不法，警方仍將其依洗錢防制法移送法辦。

彰化縣警局長陳明君今天（10日）透過打詐儀錶板，說明2024年12月份彰化警方受理686件詐騙案，民眾遭詐金額高達3億1234萬元，平均每天達上千萬元，不過相較11月份受理件數765件及財損5億754萬元，均呈下降趨勢。

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員林警分局長吳詠傑現身說法指出，不久前他到高鐵田中站搭車，就在候車時突然看到1名女子拿著電話走來走去，還不時看手機，形跡可疑，他乾脆湊近「偷聽」，結果聽到對方說出「泰達幣、面交」等字眼，懷疑對方就是詐騙集團車手，他不動聲色通知員林分局林厝派出所同仁前來支援，另一方面還緊跟著對方走了10多分鐘。

支援警力趕抵後，警方發現被害人果真現身，拿著一袋裝滿190萬元的現金要面交給對方，警方見機不可失一擁而上，當場在女子身上查獲5千多顆泰達幣，並起出被害人交付的190萬元現金。被查獲的女子矢口否認不法，稱其為合法的交易行為。

彰化縣警局去年打詐成果豐碩，共查獲各類詐欺集團250件、詐欺犯1539人，另查扣汽車、現金及扣押金融帳戶存款等總計價值2億餘元。另攔阻詐騙金額達7億1626萬元，除結合金融機構阻詐6億415萬元外，另因應詐欺集團以面交取款方式騙取贓款，經加強查緝線上面交車手，攔阻面交金額達1億1211萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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