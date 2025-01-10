88會館郭哲敏涉博弈、洗錢被求刑15年 當庭打悲情牌求回家

圖為88會館負責人郭哲敏2023年8月間從泰國押解回台。（資料照）

2025/01/10 20:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北地院審理「88會館」負責人郭哲敏涉經營線上賭博網站及地下匯兌案，今天全案辯論終結，一審訂於5月29日下午2點宣判；檢方論罪科刑，郭哲敏依違反賭博、組織犯罪條例及銀行法等罪嫌，求處有期徒刑15年，郭哲敏小弟張旭昇依違反組織犯罪條例、銀行法，求處10年徒刑，操作金流的杜韋蓁則求刑12年。

郭哲敏當庭打出悲情牌聲稱，「對司法不迴避，願意自我反省檢討，未來從事公益、做義工回饋社會彌補」。

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檢方指控郭哲敏涉及賭博、地下匯兌；賭博罪部分，檢方認為郭哲敏以睿世、AE集團開發賭博遊戲，在台灣架設伺服器經營「包網平台」，出租與境外各賭博業者，獲利至少16億5609萬元；地下匯兌金額更高達217億154萬餘元，獲利至少1億2666萬餘元。

郭哲敏辯護律師說，被告郭哲敏經營的睿世公司及AE集團博弈網站接受境內或境外遊戲商委託，架設成立包網平台，向境外站長收取開版、建置及維護等費用，供境外博弈娛樂站長、境外第三方及境外玩家，在其自行經營的境外博弈網下單，睿世的包網平台存放在美國亞馬遜AWS雲端，且自設計之初，就封鎖台灣IP，包括檢方、客戶都無法從台灣登入，睿世的包網平台租給東南亞等境外站長後，睿世從未介入經營。

律師說，睿世架設的博弈網從未在台灣連上網路，境外站長自行招攬客戶上線博弈，睿世僅在運作框架有問題時，由承租的站長開放最低權限，進入維護處理，無異於國內上市的網路遊戲公司經營方式，被告郭哲敏所為，並無違反台灣善良風俗法益。

律師也否認郭哲敏開設地下匯兌公司蒙取暴利，他說，李銘展、吳睿愷及徐奐宇等3人向廉政署檢舉、誣指郭哲敏以1億元投資地下匯兌，但李男、吳男沒提供地下匯兌公司相關帳冊、資料給過郭哲敏。

睿世、AE公司員工、相關證人都證稱，在公司開會、群組及互動中，沒聽郭哲敏講過地下匯兌，證人也不認識郭哲敏；直到被李、吳及徐3人挾怨檢舉，才聽過郭哲敏被控經營地下匯兌洗錢。

郭哲敏去年11月再度羈押，今天被求刑15年，當庭告訴合議庭審判長，他絕不迴避官司，但羈押1年多，面對父親過世、財產涷結，公司倒閉、背負債務，母親、妻子，四處覓保籌到1億元交，他面臨人生低潮深自檢討，對妻子曾因他無法返家看小孩，發表不當言論道歉，希望獲釋返家照顧老小。

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