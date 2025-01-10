司法院代院長謝銘洋：逾8成2民眾認同國民法官制

司法院代理院長謝銘洋今天出席司法院學術研討會。（記者楊國文攝）

2025/01/10 12:39

〔記者楊國文／台北報導〕國民法官制2023年元旦起實施，司法院代理院長謝銘洋今天指出，經統計，前年實施國民法官案件共108件，去年已增加至165件，增幅達5成2，據調查，逾8成2的民眾認同國民法官制使台灣變得更好，因此，司法院計劃從明年（2026年）元旦起，將增加「所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪」案件列入國民法官審判類型。

司法院代理院長謝銘洋今天上午在司法節學術研討會致詞時指出，國民參與審判制度（國民法官制）自2023年元旦實施以來，突顯了審、檢、辯三方合作的重要性，不僅提升了訴訟效率，更確保了程序正義的實現，建構了更完善的司法制度。

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謝銘洋指出，根據2年來的調查統計，已經有超過82%的民眾，認同國民法官能讓台灣司法變得更好。經統計，2023年各法院國民法官案件總數為108件，2024年則增加到165件，司法院「國民參與審判制度成效評估委員會」仔細評佑後，自2026年1月1日起，將新增加「所犯最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪」列為國民法官審理案件類型，預料將會增加更多的案件，審、檢、辯將共同面臨更多的挑戰。

除國民法官參與審判外，司法院去年進行的「律師對司法改革成效認知調查報告」，在全律會的協助下對1萬多位律師發出問卷，調查結果顯示律師對法官的信任比率高達83%，對於「審判獨立」滿意度則達到87.6%，也認為「法官問案態度」與「民事訴訟審理集中化」都有長足進步，並認為「擴大民事訴訟強制律師代理」與「大法庭制度」，對於提升整體司法品質有相當大的幫助。

不過，謝也指出，該調查報告也反映許多司法亟待改進之處，包括法官評鑑制度、開庭等候時間、法庭筆錄製作效率與品質、偵查中及羈押案件律師閱卷權、電腦系統穩定度不足、操作介面欠佳等問題。

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