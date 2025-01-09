女學生狂戀女老師，自稱老公狂發「愛你」簡訊又送佛珠，結果自己惹上官司。（情境照）

2025/01/09 20:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕邱姓女子與女老師小美（化名）課程結束後，邱女瘋狂愛上老師，不只多次傳訊表達愛意、自稱老公，還送上佛珠水果到老師辦公室，女老師嚇得連忙拒絕，但邱女仍死纏爛打，新竹地院依跟騷法處拘役10天。

法官調查，邱女去年5月起多次撥打電話、傳送簡訊、即時通訊軟體LINE、Messenger傳送訊息、送禮等方式，騷擾女老師小美。

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訊息中邱女大膽示愛，「我愛上了我的老師」、「我愛你，紅豆大紅豆芋頭」、「我們要這樣一直對打，到失去生命」、「老婆，先睡了，記住妳的老公是齊天大聖」、「妳給我的感覺我總會留戀幾分這樣」、「我先離開人間了」、「我知道我愛妳但又有愧於妳，所以我不斷逃亡」，還親自送上手作衣服、佛珠、水果到老師辦公室。

事後邱女還打電話告白「我就是告訴你我就是喜歡你。」經老師明白表示拒絕，並希望她不要再干擾，邱女仍稱：「那我可以愛你嗎？我們當一輩子的好朋友，希望妳不要忘了我。」種種跟蹤騷擾行為，使老師心生畏佈，足以影響其日常生活或社會活動。

邱女被逮後堅詞否認跟蹤騷擾犯行，辯稱當時因為發病，太熱情了，可能因此嚇到老師。

法官認為邱女不思以理性方式解決糾紛、謹守正當交友分際與告訴人相處，竟違反女教師意願，反覆為騷擾行為，影響被害人日常生活或社會活動，所為實屬不該，依犯跟蹤騷擾防制法第18條第1項之跟蹤騷擾罪，處拘役10日。

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