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    討債違停搬飲料露餡 海山警逮7討債惡煞

    鄭姓男子率眾到新北市板橋討債，押走陳姓男子，警方逮獲7名惡煞送辦。（警方提供）

    鄭姓男子率眾到新北市板橋討債，押走陳姓男子，警方逮獲7名惡煞送辦。（警方提供）

    2025/01/09 20:13

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警海山分局接獲檢舉，板橋區懷德街多車違停影響交通，警方到場，發現五台車違停，一旁數名男子忙著搬飲料上車，警方盤查身分時，一名陳男突然求助，指稱他被債主鄭男等人堵上，因無力償還，鄭嫌等人將他押上車，帶到開設的商店搬飲料，幸被警方發現；警方當場逮獲鄭嫌等七人，起出毒品，被警方帶回法辦。

    海山警分局8日晚間獲報，板橋區懷德街多輛轎車紅線違停，文聖派出所員警到場，

    現場五輛轎車違停，警方要盤查、開單之際，陳姓男子突告知警方，他因欠債被對方擄走，警方當場壓制帶頭的30歲鄭嫌等7嫌，救出陳男。

    陳男透露，他從事服務業，因積欠鄭男等人20萬元債務，案發當晚在板橋區陽明街偶遇，遭強行帶上車，到他板橋區懷德街商店談判，陳男無力還債，只能讓鄭男等人以店內販售的飲料抵債。

    警方依現行犯逮捕鄭男等7嫌，查扣數箱飲料證物，更在洪男駕駛轎車內，查獲一批扣毒；全案依恐嚇及強制罪嫌移送新北地檢署偵辦，洪男則依恐嚇、強制暨違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

    鄭姓男子率眾到新北市板橋討債，押走陳姓男子，警方逮獲7名惡煞訟辦:圖為歹徒搬走抵債的飲料。（警方提供）

    鄭姓男子率眾到新北市板橋討債，押走陳姓男子，警方逮獲7名惡煞訟辦:圖為歹徒搬走抵債的飲料。（警方提供）

    鄭姓男子率眾到新北市板橋討債，押走陳姓男子，警方逮獲7名惡煞訟辦；圖為在洪嫌車上起出罐裝毒品。（警方提供）

    鄭姓男子率眾到新北市板橋討債，押走陳姓男子，警方逮獲7名惡煞訟辦；圖為在洪嫌車上起出罐裝毒品。（警方提供）

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