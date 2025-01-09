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    嘉市警局婦幼安全宣導走廊啟用 可預約專人導覽還能互動

    嘉義市警察局今啟用婦幼安全宣導走廊，與穿「小萌警」制服幼童一起宣導守護婦幼安全。（記者王善嬿攝）

    嘉義市警察局今啟用婦幼安全宣導走廊，與穿「小萌警」制服幼童一起宣導守護婦幼安全。（記者王善嬿攝）

    2025/01/09 16:08

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕近年學子網路交友、找打工而遭散布性影像受害案件層出不窮，嘉義市警察局除透過各管道、深入校園宣導，還利用市警察局婦幼隊辦公室外牆面，設置婦幼安全宣導走廊，今天開始啟用，邀請學校、機關單位預約參觀，市警局將安排專人導覽，還可透過問答遊戲互動，藉圖文並茂、生動活潑方式，促進民眾認識婦幼安全。

    揭幕活動今天上午在市警察局4樓舉行，局長沈炳信發送象徵平安與祝福的「蛇麼都平安」紅包袋、春聯，以及警察大白熊驚喜包，與會榮光幼兒園幼童穿「小萌警」制服協助宣導，童言童語「蛇麼都平安」、「蛇麼都快樂」等吉祥話，萌翻天。

    沈炳信說，此次啟用的婦幼安全宣導走廊，不僅是婦幼安全觀念推廣重要里程碑，也展現市警局對於婦幼安全的重視與承諾。未來，警局將持續強化宣導，攜手打造更安全、更友善的社會環境。

    婦幼隊長吳聖琪表示，近年兒少因網路交友，或上網尋求打工機會，容易落入視訊時遭拍裸照、性影像遭散布等陷阱；跟蹤騷擾防治法上路，也發生民眾追求異性逾越分際，遭控涉及跟蹤騷擾、性騷擾等案件，藉婦幼安全宣導走廊，希望讓民眾更認識相關法令、學會如何自保。

    嘉義市警察局婦幼隊長吳聖琪今展示警察局的「蛇麼都平安」紅包袋及春聯。（記者王善嬿攝）

    嘉義市警察局婦幼隊長吳聖琪今展示警察局的「蛇麼都平安」紅包袋及春聯。（記者王善嬿攝）

    嘉義市警察局長沈炳信（左）發送蛇年紅包袋、春聯給幼兒園幼童。（記者王善嬿攝）

    嘉義市警察局長沈炳信（左）發送蛇年紅包袋、春聯給幼兒園幼童。（記者王善嬿攝）

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