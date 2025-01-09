涉虐死1歲童「剴剴」保母姊妹檔 續押禁見2個月看守所過年

涉嫌虐死男童剴剴的保母姊妹劉彩萱（右二）、劉若琳（左二）延押禁見2個月。（資料照）

2025/01/09 15:11

〔記者張文川／台北報導〕台北市保母劉彩萱、妹妹劉若琳，前年底涉聯手虐死1歲男童「剴剴」，去年4月北檢依凌虐幼童致死罪嫌起訴2女，台北地院國民法庭審理中，由於2女的羈押禁見期限將於本月18日屆滿，台北地院本月6日開庭提訊2女，詢問檢、辯意見後，今日認定2女有逃亡、勾串之虞，裁定2女皆延押禁見2個月，將在看守所過年。

法官本月6日開庭時，蒞庭檢察官認為劉氏姊妹與6名證人有高度串證可能性，建請續押，2女的律師主張無法證明一定會勾串，請求具保停押。

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北檢起訴劉姓姊妹凌虐兒童妨害身心發展致死罪、成年人故意對兒童施以凌虐妨害自由而致人於死罪、成年人故意傷害兒童致死罪等3項罪名，最重均可處無期徒刑。2女偵查期間即被收押禁見迄今，由於上次延押裁定的期限將於本月18日期滿，法官1月6日開庭訊問2女及檢、辯意見。

6日庭訊時，蒞庭檢察官黃怡華認為，2被告先前聲請傳喚要在國民法庭做證的5名證人，與劉氏姊妹有高度勾串可能性，而另一很可能來台做證的關鍵證人即外籍看護，也可能遭受劉姓姊妹的壓邊，且國民法庭的採證程序是以證人優先為原則，偵查筆錄次之，因此要特別留意串證問題，羈押的理由尚未消滅，建請繼續收押。

劉彩萱、劉若琳今皆未親自答覆，委由律師團表示意見。劉彩萱的律師謝孟羽指出，外籍看護和劉女已無僱傭關係，無從壓迫對方，也不會報影響其他5名證人證詞；律師黃任顯說，法醫研究所驗屍報告中的切片報告直至今日還沒交給辯方，律師無從有效答辦；律師陳雨凡主張，本案發生在家內，不能 因親自見聞的證人與被告共同居住，就斷定有勾串之虞。

檢方補充，劉氏姊妹案發後有請同住家人趕快湮滅證據，王若琳也有將自己的庭訊內容告知家人，且姊妹曾在北檢偵查庭外與家人討論案情，顯有勾串之虞。

劉若琳的律師曾維翎認為，檢方未釋明劉女和證人有勾串之虞的具體依據，應以具保取代羈押；另一律師林俊宏說，檢方僅憑被告與家屬於偵查時在法庭外對談的照片，就斷定是在討論案情、勾串，認為檢方過度推論、跳躍、腦補。

檢方回應強調，劉姓姊妹的勾串、滅證事證，不只是1、2句話，光是接押庭的相關筆錄記載就多達十幾頁，檢方是為了避免被告再被冠以更不雅的稱號，才僅僅略舉幾項事證，相信閱過卷的法官、律師都深知詳情，辯論律師卻刻意曲解指責檢方於庭上所舉的事證不足，請法官依法審酌、裁定。

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