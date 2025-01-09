點亮「打詐新四法」宣導花燈 桃檢盼提醒民眾小心防詐

桃園地檢署檢察長俞秀端（右4）主持「打詐新四法」宣導花燈點燈儀式。（記者周敏鴻攝）

2025/01/09 12:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園監獄受刑人花費2個月時間，創作結合棒球元素的「打詐新四法」宣導花燈，將於台灣燈會期間展出供民眾觀賞，桃園地檢署上午與桃監合辦「檢察出擊，詐騙出局！」宣導活動並舉辦花燈點燈儀式，盼提醒民眾共同反詐騙。

「打詐新四法」宣導花燈，創作猛力揮棒的台灣隊棒球選手人偶，搭配打詐新四法「詐欺犯罪危害防制條例」、「通訊保障及監察法」、「刑事訴訟法特殊強制處分專章」、「洗錢防制法」等字樣，希望更多民眾認識新四法的制定與修正後，讓行政團隊與執法機關打擊詐騙能有更強而有力的後盾。

請繼續往下閱讀...

桃檢檢察長俞秀端說，年關將近，詐騙集團更蠢蠢欲動，想要騙走民眾辛苦1年領回的年終獎金，面對詐騙集團層出不窮、結合新科技如AI的多元手法，民眾應小心防詐，別因「貪心」、「不甘心」而落入詐騙陷阱；檢警將持續打擊詐騙集團，保護民眾的生命財產安全，以桃檢為例，追辦詐騙案件時都會要求詐騙集團成員須與被害人和解，透過這個程序，已經幫許多被害人討回遭詐金額，累計已超過1億元。

「打詐新四法」宣導花燈將於台灣燈會中展出。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法