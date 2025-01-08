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    台南國家級追焦「二刀流」 一年取締超速、闖紅燈破8千

    被稱為國家級追焦器二刀流的永康區「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」照相固定桿，在超速、闖紅燈的取締，分居年度排行榜第3、4名。（記者吳俊鋒攝）

    被稱為國家級追焦器二刀流的永康區「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」照相固定桿，在超速、闖紅燈的取締，分居年度排行榜第3、4名。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/08 22:41

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南警方統計2024測速、闖紅燈等照相固定桿的取締件數，被戲稱是國家級追焦器「二刀流」的永康區「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」，在年度排行雙入榜，且各高居全市第3、4名，共開出了8373張罰單，違規舉發的功力，相當犀利。

    市警局交通大隊進行2024的測速照相固定桿取締件數，常勝軍的玉井區「台84線40.38公里」沒有懸念，蟬聯王座，永康區「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」首次在整年度的統計入榜，高居第3名。

    永康區「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」的固定桿，整年度的超速取締，共開出6180張罰單，僅差第2名的新市區「台1線317.7公里」40件。

    闖紅燈的違規舉發上，「高速一街二段與永二街245巷26弄路口」整年度則取締了2193件，排名第4，連同超速項目，1支桿、雙入榜，且都在領先群，績效表現相當驚人。

    警方表示，高速一街沿線常有穿越國道1號的涵洞，雖然都已設置紅綠燈，但行駛的車輛若未做好速度管理，甚至不遵守號誌，容易發生危險，因此在重要路口以固定照相桿強力執法，盼能降低事故。

    警方指出，設置超速、闖紅燈等照相固定桿，是希望達到遏阻作用，讓駕駛人確實遵守交通規則，任何時候都能確保行車安全。

    警方統計去年度測速照相固定桿取締件數，並進行排名。（南市警察局提供）

    警方統計去年度測速照相固定桿取締件數，並進行排名。（南市警察局提供）

    警方統計闖紅燈照相固定桿的取締件數，並進行排名。（南市警察局提供）

    警方統計闖紅燈照相固定桿的取締件數，並進行排名。（南市警察局提供）

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