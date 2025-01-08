吊扣改吊銷！北市警勾結代辦業者詐獎勵金 認罪獲緩刑

北投分局郭姓巡佐勾結汽車代辦業者，將「吊扣」牌照改「吊銷」，再詐取獎勵金；士院考量認罪郭員繳回犯罪所得，判刑同時給予緩刑機會。示意圖。（資料照）

2025/01/08 19:56

〔記者溫于德／台北報導〕台北市警局北投分局郭姓巡佐涉勾結汽車代辦業者，「吊扣」牌照改「吊銷」，再詐取獎勵金。士林地院認為郭男犯貪污治罪條例中利用職務機會詐欺取財罪，判刑2年、褫奪公權3年，考量他坦承犯行且繳回犯罪所得，給予緩刑3年機會，條件是要支付公庫6萬元；可上訴。

檢方調查，時任北投分局大屯派出所郭員與代辦業者合謀，2017年3月到2021年11月間，將「吊扣」牌照變成「吊銷」；代辦業者陪同車主赴監理站繳清相關罰鍰，再重新領牌，讓車輛可順利上路，避免長期吊扣。

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檢方偵結指郭員獲得開單獎金1萬5430元，但未收受回扣，考量他坦承犯行且繳回犯罪所得，雖依「違背主管、監督事務圖利自己及他人罪」起訴郭員，但請法院給予減刑機會。

士院今天宣判，郭男擔任警員，卻未奉公守法、廉潔自持 ，配合不法汽車業務製發不實舉發單，藉此詐取獎勵金，但考量他始終坦承犯行，也於偵查時繳回全部犯罪所得，依法判刑同時給予緩刑機會。

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