11/27 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落高雄

今晚（11月27日）開獎的第113000285期今彩539頭獎開出1注。（台彩提供、資料照；本報合成）

2024/11/27 22:09

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月27日）開獎的第113000285期今彩539頭獎開出1注，由高雄市三民區十全一路445號1樓「十全十美彩券行」開出，可得800萬元。

第113000285期今彩539中獎號碼為「07、13、14、21、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共331注中獎，每注可得2萬元；參獎共7066注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4102注中獎，每注可得50元。

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第113000285期39樂合彩中獎號碼為「07、13、14、21、35」，四合共19注中獎，每注可得21萬2500元；三合共303注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬0583注中獎，每注可得1125元。

第113000285期3星彩中獎號碼為「518」，壹獎共177注中獎，每注可得5000元。

第113000285期4星彩中獎號碼為「5035」，壹獎共12注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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