3台人用資料庫機器人買個資 違個資法各判刑5月至8月

台北地院今依違反個資法，判林男6月徒刑、併科8萬元罰金，陳男5月、併科罰金5萬元，虞男2罪併判8月徒刑、併科罰金5萬元。（資料照）

2024/11/27 15:36

〔記者張文川／台北報導〕調查局去年6月接獲美國聯邦調查局（FBI）情報，美國非法交易市場中的「創世紀市場」（Genesis Market）網站，有人在非法販售大筆台灣人的個資，台北地檢署獲報指揮調查局偵辦，查獲林逸松、陳韋志、虞修志等3名男子，涉買進58個遭駭客竊取網路使用者登錄資訊，如密碼、網路數位指紋、身分證等個資。台北地院今依違反個資法，判林男6月徒刑、併科8萬元罰金，陳男5月、併科罰金5萬元，虞男2罪併判8月徒刑、併科罰金5萬元。

創世紀市場網站是美國知名專門販售網站帳號權限的非法交易市場，提供註冊用戶以虛擬貨幣購買遭駭客竊取的登錄資訊，包含密碼、數位指紋（瀏覽器歷史紀錄、cookie、自動填充表數據、IP位置等資訊）；若購買「權限蒐集資料庫機器人」，搭配特定網路瀏覽器，即可使用外洩數據，模仿受害者的電腦，冒充合法用戶，登錄受害者的網路銀行、電子郵件、購物平台、社群媒體，甚至可更改密碼。

請繼續往下閱讀...

檢調接獲美方FBI通報資訊後，調查發現，資料庫機器人除了儲存社群平台或商用平台（如Amazon、Microoft、臉書、Netflix、Paypal）等合法用戶相關登錄資訊外，也包含國人的身分證字號、手機、各大網站登入帳號密碼等個資，甚至包含我國政府機關存取權限，諸如科技部、勞動部勞發署、衛福部、疾管署、中央健保署、電子發票整合平台等各政府網站，或591租賃、蝦皮等各大購物網站的後台管理員帳號及密碼。

檢調調查，機器人的權限可供買家直接使用，也可透過創世紀市集提供的Chrome瀏覽器擴充功能，將購買的機器人匯入，即可創造數位指紋，直接以受害者身分登入相關網站使用。

北檢起訴查出，林男等3人自2020年至2022年間，陸續購入58個權限機器人，包括林男11個、陳男18個、虞男29個，並以機器人所提供的帳號密碼登入相對應網站的瀏覽資訊；虞男另被查出，涉以不詳方式取得3名台灣人的身分證電子檔後，請人變造後再傳送給其他人行使。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法