調查局破獲逾1噸「喵喵」先驅原料 瓦解南部重量級製毒走私集團

調查局查獲「喵喵」第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」淨重1006.4公斤。（調查局提供）

2024/11/27 13:07

〔記者歐素美／台中報導〕調查局航業調查處台中調查站（航中站），聯合財政部關務署基隆關過濾可疑艙單資料，在新北市八里區台北港攔查以「化妝品原料」名義自中國進口的海運貨櫃貨物，當場查扣製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，俗稱「喵喵」的第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」淨重1006.4公斤，若製成毒品，市價將逾7億元，並循線查緝逮捕進口的公司負責人邱男、張男及沈男等3人，瓦解南部重量級的製毒先驅原料走私集團。

航中站於今年年中接獲關務署台中關通報，有數批甲胺等化學原料以名實不符方式進口來台，由於甲胺是多項化學合成毒品的重要反應物質，航中站遂對進口公司及收貨對象進行過濾分析比對，赫然發現其中邱姓男子與調查局南部處站長期監控的製毒集團有關，隨即擴大辦理，並將所蒐獲資料提供關務署作為密報情資。

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今年9月，關務署基隆關通報密報對象以「化妝品原料」名義自中國進口海運貨櫃貨物，經開櫃檢驗為第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，航中站即報請屏東地檢署檢察官陳昱璇指揮偵辦，專案組人員於9月10日前往屏東縣內埔鄉，以現行犯逮捕出面簽領案貨的張男子（38歲），再持搜索票前往公司負責人邱男住處及藏放毒品先驅原料的倉庫執行搜索，當場查獲化學原料、防毒面具等證物，後持續向上溯源，陸續將主嫌邱姓負責人及負責聯繫貨物進口的沈姓男子（71歲）拘提到案，詢問後邱男等3人皆由檢察官向台灣屏東地方法院聲請羈押獲准。

航中站表示，第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，是製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，俗稱「喵喵」的先驅物，而「喵喵」則是摻和在毒咖啡包內的主要卡西酮類毒品，以產製率及摻入量計算，調查局今年至今已查獲2490.58公斤的「1-甲基苯基-1-丙酮」先驅原料及製毒工廠3座，有效阻絕逾300萬包的毒咖啡包流入市面。

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調查局人員循線查獲品先驅原料，並至主嫌邱男住處及藏放毒品先驅原料的倉庫搜索。（調查局提供）

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