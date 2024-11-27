查局長個資是要設巡邏箱？ 並非所長說了算

警方到巡邏箱巡簽。示意圖與本案無關（資料照，新北市警局提供）

2024/11/27 12:27

相關新聞

求好心切太過頭 天兵所長叫下屬查北市警局長個資

〔記者王冠仁／台北報導〕北市一位派出所所長C員指示同仁查詢局長個資一事，在警界引起議論，有同仁研判C員可能是想到局長住家附近增設巡邏箱才查個資。不過，設置巡邏箱有一定的規定與流程，要新增巡邏箱，必須審核，並非派出所所長一個人說了算。

請繼續往下閱讀...

警界設置巡邏箱是依據警政署「警察機關設置及巡簽巡邏箱實施要點」來實施，通常包含治安要點、偏遠地區、重要政府機關、人員、教育、金融等機構，還有與其他派出所的交界處、臨時突發或經常發生治安事故地點。如果派出所要增設巡邏箱，要先將事由呈報分局行政組，審核後再由分局長決定。

以台北市區為例，某些派出所轄內有金融機構、學校、八大場所等，巡邏箱總數不少，若警力沒增加巡邏箱卻一直增加，會壓縮到某些巡邏箱巡簽次數，因此近年都是以常態考量方式設置。

一名高階警官指出，台北市區內監視器鏡頭綿密，治安良好，其實沒必要去局長住家附近設巡邏箱；局長平時搭車、開車上下班，也不一定會知道，沒有實際效益。

另名督察組長說，過去警界發生多起亂查個資案，有些是因為好玩、好奇亂查，也有人是受人請託，現今「資安稽核」十分嚴格，尤其政商名流、警界同事與長官、女警都已註記，一旦查詢就會示警，理由不正當就會面臨懲處。

這名組長說，同仁常用的系統包含刑案資訊、車籍資料、戶政等，使用這些系統都必須輸入自己帳號跟密碼，「凡查過必留下痕跡」，若查詢對象與公務無關就會懲處。非因公亂查個資，通常會被處以申誡或記過，若情節重大，還可能害主管被連坐處分；若個資外洩、轉賣、有對價關係，不僅觸犯個資法，還會吃上官司。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法