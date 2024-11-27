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    求好心切太過頭 天兵所長叫下屬查北市警局長個資

    台北市警察局長李西河。（資料照）

    台北市警察局長李西河。（資料照）

    2024/11/27 12:22

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    查局長個資是要設巡邏箱？ 並非所長說了算

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局某分局前C姓所長，聽聞警察局長李西河住在其轄區，為「一探究竟」，要同仁用自己帳號密碼查詢李個資；警方資訊系統隨即示警並資安稽核，這才發現C「搞鬼」。督察人員認為C並非胡亂瞎查，但他外洩自己帳號密碼違反規定，被記申誡懲處，他也因生涯規劃離開所長一職，但此事已掀起議論。

    據了解，這名前C姓所長，是在今年6月份左右、李西河上任局長後不久，某次聽聞同事提及，「局長好像住在你轄區」。C員聽聞此事以後，沒透過詢問長官或其他同仁等「非正規管道」查證，反而要所內同仁用警方「勤區查察處理系統」，想知道是否屬實，還交代同仁要用「瀏覽目錄」的方式，避免直接查詢留下紀錄。

    不過，被交代查個資的同仁有所「警覺」，向C員索取警方系統的帳號密碼，以C員身分進行瀏覽；但由於「勤區查察處理系統」的目錄會顯示轄內各里住戶，人數龐大，同仁瀏覽半天嫌太麻煩，最後直接輸入「李西河」，構成查詢行為。

    督察人員調查，C員是為了掌握轄內「重要人士」才指示同仁查詢，認為仍屬因公查詢範疇。但據警界規定，每個同仁都必須保管好自己的帳號密碼，不得外洩，C員將自己的帳號密碼給所內同仁，違反「警察機關資通安全實施規定」，被記申誡懲處。

    此外，由於C員已擔任過多任所長，但他因個人生涯規劃，幾經考量，再加上經歷「查局長個資」一事，最終離開所長一職；北市警在今年8月份進行中階警官人事異動時，將他調往另一個分局擔任內勤警務員。

    據悉，李西河確實住在C員所屬分局，但是並非C員所在的派出所轄區，C員沒有四處打聽、多方查證，還鋌而走險查個資，最後才發現局長並非住在其轄區，可說是白忙一場。

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