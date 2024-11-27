為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中國製毒原料侵台！調查局攔截1公噸毒品「喵喵」的先驅原料

    調查局航業調查處台中調查站查獲逾1公噸的「4-甲基甲基卡西酮」，這批第四級毒品來自中國。（航中站提供）

    調查局航業調查處台中調查站查獲逾1公噸的「4-甲基甲基卡西酮」，這批第四級毒品來自中國。（航中站提供）

    2024/11/27 12:13

    〔記者張瑞楨／台中報導〕調查局航業調查處台中調查站（簡稱航中站）今天（27日）公布，在屏東地檢署指揮下，與調查局南部地區機動工作站等單位，今年9月在新北市八里區的台北港，攔查以「化妝品原料」名義，從中國進口的一批製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」（第四級毒品），淨重共1006.4公斤，並循線溯源查緝逮捕虛偽進口的公司負責人等3人，檢方聲請羈押獲准。

    航中站於今年年中接獲關務署台中關通報，有數批甲胺等化學原料進口至台灣，甲胺是多項化學合成毒品的重要反應物質，航中站遂對進口公司與收貨對象進行過濾分析比對，赫然發現進口公司負責人邱男，竟是調查局南部處站長期監控的製毒集團人員，隨即擴大辦理。

    航中站將蒐獲資料提供關務署，今年9月間關務署基隆關通報，邱男以「化妝品原料」名義，自中國進口海運貨櫃，經開櫃檢驗，為第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，航中站即報請屏東地檢署檢察官陳昱璇指揮偵辦，於今年9月10日至屏東縣內埔鄉，以現行犯逮捕出面簽領案貨的張姓男子，再持搜索票前往邱男住處，以及藏放毒品先驅原料的倉庫執行搜索，當場查獲化學原料、防毒面具等證物，嗣持續向上溯源，將負責聯繫貨物進口的沈姓共犯拘提到案，3人皆由檢方向屏東地方法院聲請羈押獲准。

    航中站指出，第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，是製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）的先驅物，而「喵喵」又是摻和在毒咖啡包內之主要毒品，以產製率及摻入量計算，調查局自今年1月迄今，已查獲2490.58公斤的「1-甲基苯基-1-丙酮」先驅原料及製毒工廠3座，有效阻絕逾300萬包的毒咖啡包流入市面。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    調查員至邱男住處與倉庫搜索，查獲化學原料、防毒面具等證物。（調查局提供）

    調查員至邱男住處與倉庫搜索，查獲化學原料、防毒面具等證物。（調查局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播