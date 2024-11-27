中國製毒原料侵台！調查局攔截1公噸毒品「喵喵」的先驅原料

調查局航業調查處台中調查站查獲逾1公噸的「4-甲基甲基卡西酮」，這批第四級毒品來自中國。（航中站提供）

2024/11/27 12:13

〔記者張瑞楨／台中報導〕調查局航業調查處台中調查站（簡稱航中站）今天（27日）公布，在屏東地檢署指揮下，與調查局南部地區機動工作站等單位，今年9月在新北市八里區的台北港，攔查以「化妝品原料」名義，從中國進口的一批製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」（第四級毒品），淨重共1006.4公斤，並循線溯源查緝逮捕虛偽進口的公司負責人等3人，檢方聲請羈押獲准。

航中站於今年年中接獲關務署台中關通報，有數批甲胺等化學原料進口至台灣，甲胺是多項化學合成毒品的重要反應物質，航中站遂對進口公司與收貨對象進行過濾分析比對，赫然發現進口公司負責人邱男，竟是調查局南部處站長期監控的製毒集團人員，隨即擴大辦理。

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航中站將蒐獲資料提供關務署，今年9月間關務署基隆關通報，邱男以「化妝品原料」名義，自中國進口海運貨櫃，經開櫃檢驗，為第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，航中站即報請屏東地檢署檢察官陳昱璇指揮偵辦，於今年9月10日至屏東縣內埔鄉，以現行犯逮捕出面簽領案貨的張姓男子，再持搜索票前往邱男住處，以及藏放毒品先驅原料的倉庫執行搜索，當場查獲化學原料、防毒面具等證物，嗣持續向上溯源，將負責聯繫貨物進口的沈姓共犯拘提到案，3人皆由檢方向屏東地方法院聲請羈押獲准。

航中站指出，第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」，是製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱「喵喵」）的先驅物，而「喵喵」又是摻和在毒咖啡包內之主要毒品，以產製率及摻入量計算，調查局自今年1月迄今，已查獲2490.58公斤的「1-甲基苯基-1-丙酮」先驅原料及製毒工廠3座，有效阻絕逾300萬包的毒咖啡包流入市面。

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調查員至邱男住處與倉庫搜索，查獲化學原料、防毒面具等證物。（調查局提供）

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