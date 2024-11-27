高雄老司機花7200元找高檔應召女 嘿咻完亮刀拿回7700元

高級應召女「曼瑜」完成性交易後遭嫖客洗劫，反而害自己「倒貼」500元。示意圖。（資料照）

2024/11/27 11:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子透過老司機LINE群組找上高檔應召站，他花了7200元與暱稱「曼瑜」的應召女在摩鐵進行性交易，黃男完事後，竟掏出一把折疊刀，逼「曼瑜」交出7700元，「曼瑜」受指示鬧大報警，警方循線逮捕林姓馬伕，法官依妨害風化罪判林男徒刑3月，得易科罰金，黃男涉及恐嚇取財罪部分另案審理中。

判決指出，去年8月7日下午3點多，林姓馬伕開車載「曼瑜」到鼓山區某摩鐵與黃姓男子性交易，「曼瑜」到房間後，先向黃男收取7200元的費用，隨後就拉著黃男一起到浴室洗澡，洗完澡後就去床上翻雲覆雨，不到半小時就結束交易。

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黃男先起身穿衣服，隨後立即掏出一把折疊刀，逼迫「曼瑜」交出身上財物，「曼瑜」只好把剛收到的7200元交回去，並多「倒貼」身上的500元給黃男，黃男拿到錢後立即從旅館翻越外牆離開；「曼瑜」打電話回公司回報，公司指示她「把事情鬧大」，於是「曼瑜」也不顧自己是應召女，立即報警，並向警方說自己被強盜。

警方先逮捕載送「曼瑜」性交易的林姓馬伕，並循線查緝黃男到案；高雄地院審理時，林姓馬伕坦承受指示載送「曼瑜」到摩鐵進行性交易，被法官依圖利媒介性交罪判刑3月，得易科罰金；至於黃男強盜財物部分，檢方認為他沒有持刀攻擊或控制「曼瑜」，僅構成恐嚇取財罪，偵結後由法院另案審理中。

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