台中球棒隊砸車行還錄影 警逮8嫌怒斥：別來蹭棒球英雄！

車行招牌被砸毀。（民眾提供）

2024/11/27 06:32

〔記者許國楨／台中報導〕台灣隊才剛勇奪世界12強棒球賽冠軍，全台為此狂賀沉浸喜悅中，未料，台中市東區一間車行及緊臨停車場，26日清晨驚傳遭多名惡煞持棍棒朝現場停放車輛一陣猛砸，共有15輛汽機車因此受損，過程中甚至還錄影，行徑囂張，警方獲報查緝8名涉案男子到案，痛斥「別來蹭棒球英雄！」不排除朝組織犯罪方向究辦。

台中市第三分局昨（26日）清晨近6時接獲報案，東區樂業路一間車行前發生毀損案件，警方獲報趕往查處，惟到場時相關涉案人已逃離，經查，此案發生地點是一間租賃車行，旁有私人停車場供車行、附近住戶使用，涉案歹徒分乘4輛車到場後，即下車毀損現場車行招牌，以及7輛轎車、8輛機車，行徑相當囂張。

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警方調閱相關監視器後，鎖定涉案車輛，截至昨天晚間陸續帶回21歲洪姓男子等8名涉案人，均已成年，查出起碼還有3名以上共犯在逃。經查，洪男一方疑與車行有財務糾紛，26日一早乘坐至少2部網稱「運兵車」的高檔商旅車到該處，馬上持球棒隨意砸毀，不少民眾的汽機車無辜受害。

警方表示，詳細犯案動機仍待釐清，全案朝組織犯罪、妨害秩序以及毀損偵辦中；第三分局強調，針對此案將依法嚴懲究辦，呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力。

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被砸毀的轎車。（民眾提供）

歹徒砸車過程被拍下。（民眾提供）

歹徒砸車過程被拍下。（民眾提供）

警方陸續查緝涉案男子到案。（警方提供）

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