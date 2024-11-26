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    警方掃黑施鐵腕 竹聯幫弘仁會宜蘭分會堂口拆了

    竹聯幫弘仁會宜蘭分會堂口，今天被夷為平地。（記者江志雄攝）

    竹聯幫弘仁會宜蘭分會堂口，今天被夷為平地。（記者江志雄攝）

    2024/11/26 14:01

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕竹聯幫弘仁會2年前插旗宜蘭成立宜蘭分會後魚肉鄉民，警方發動3波掃黑行動，共拘提28名幫眾到案，弘仁會宜蘭分會堂口因屬違章建築，也被宜蘭縣政府盯上，今天（26日）夷為平地，昔日幫眾聚集及押人施暴據點遭到瓦解。

    竹聯幫弘仁會宜蘭分會成立後，吸收地方上不良份子，加入暴力討債、放高利貸、經營網路賭博行列，經常藉故滋事，動軋糾眾持棍棒毆人，並砸毀財物，犯案手段相當兇狠。

    警方調查，這個暴力組織幫眾，曾將被害人關進狗籠逼吃檳榔渣，或是五花大綁，用辣椒水、電擊棒凌虐，甚至以大榔頭敲碎被害人手指，再把畫面傳給家屬，強逼簽署上千萬元本票，造成多人嚴重骨折、手指截肢，警方去年2月至今已拘提28人送辦。

    警方專案小組歷經1年多蒐證，查出羅東鎮維揚路一間以車體美研工坊為名的洗車場，是弘仁會宜蘭分會的堂口，專案小組除了拘提幫眾，也報請縣府建設處認定是處違建，決定施以鐵腕強制拆除，刨除黑幫的根據點。

    宜蘭縣警局刑大大隊長鄭偉豪、縣府建設處副處長邱程瑋今天到場勘驗時，洗車場屋主已自行派員拆除，邱程瑋要求拆解的廢棄物一併清除。鄭偉豪說，此案是宜縣首起因治平掃黑所拆除的違建，會繼續貫徹掃黑，黑幫如果想到宜蘭犯案，警方一定會讓他們付出代價。

    弘仁會宜蘭分會堂口是昔日幫眾聚集及押人施暴據點。（圖由警方提供）

    弘仁會宜蘭分會堂口是昔日幫眾聚集及押人施暴據點。（圖由警方提供）

    警方拘提竹聯幫弘仁會宜蘭分會幫眾畫面。（圖由警方提供）

    警方拘提竹聯幫弘仁會宜蘭分會幫眾畫面。（圖由警方提供）

    警方針對竹聯幫弘仁會宜蘭分會發動3波掃黑行動，共拘提28名幫眾到案。（圖由警方提供）

    警方針對竹聯幫弘仁會宜蘭分會發動3波掃黑行動，共拘提28名幫眾到案。（圖由警方提供）

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