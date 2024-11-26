台中街頭「運兵車」出沒狂砸車行、15汽機車 7煞落網

車行招牌被砸毀。（民眾提供）

2024/11/26 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕台中市東區一間車行及緊臨的私人停車場，今天清晨驚傳多名惡煞分搭乘網稱運兵車的商旅車，分持棍棒朝現場停放的車輛一陣猛砸，經統計共有15輛汽機車因此受損，警方獲報展開追查，截至目前已查緝7名涉案男子到案，初步了解係因債務糾紛衍生，正持續追緝在逃共犯到案，釐清案情。

台中市第三分局今天清晨近6時接獲報案，東區樂業路一車行前發生毀損案件，警方獲報後旋即火速趕往查處，惟到場時相關涉案人員已逃離，經查，此案案發地點是一間租賃車車行，旁有私人停車場供車行、附近住戶停使用，涉案歹徒分乘多部車輛到場後，即下車毀損現場車行招牌，以及7輛轎車、8輛機車。

請繼續往下閱讀...

根據相關影像顯示，歹徒分搭乘兩輛網稱運兵車的「阿法」高檔商旅車疾駛而至，車子未熄火即下來多名男子，分持棍棒等器具朝現場汽機車一陣猛砸，巨大聲響因此驚醒當地住戶，而歹徒犯案後隨即上車離去，行徑相當囂張；而警方調閱相關監視器後，鎖定涉案車輛，目前已帶回7名涉案人，將持續追緝在逃共犯，釐清案發經過與動機。

據了解，受損的15輛汽機車中，僅有兩輛汽車及一輛快報廢機車屬車行所有，其餘12輛汽機車都是附近民眾所有停放在停車場，卻無端遭到池魚之殃，第三分局強調，針對此案將依法嚴懲究辦，呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力。

被砸毀的轎車。（民眾提供）

歹徒砸車過程被拍下。（民眾提供）

歹徒砸車過程被拍下。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法