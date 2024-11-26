挪威男子轉機運毒 行李夾藏市值千萬大麻花仍不忘跑趴

航警在挪威籍A嫌託運的行李箱內發現夾藏50包第二級毒品大麻花，重達25.5104公斤，市值估計超過千萬。（航警提供）

2024/11/26 13:13

〔記者劉信德／桃園機場報導〕內政部警政署航空警察局26日發布新聞稿，宣布偵破一起外籍旅客轉機運毒案件，查獲挪威籍男子A嫌利用託運行李夾藏超過25公斤的大麻花，並趁轉機空檔，前往台北夜店狂歡，經航空警察局聯手多單位偵查成功逮捕嫌犯，案件已移交桃園地方檢察署偵辦。

關務署台北關與航空警察局安全檢查大隊於今年9月間，在桃園國際機場第一航廈進行例行託運行李X光安全檢查勤務，在一名挪威籍A嫌託運的行李箱內發現夾藏50包第二級毒品大麻花，重達25.5104公斤，市值估計超過千萬。

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航空警察局刑事警察大隊偵二隊隊長陳博全受訪表示，本案挪威籍男性犯嫌年約30歲，自泰國曼谷獨自搭機來台欲轉機至英國倫敦，甚至趁等待轉機空檔前往台北市信義區夜店狂歡。

犯嫌落網後辯稱行李箱內毒品非其個人物品，不過警方根據航空公司報到紀錄及機場監視畫面，確認該行李確為其名下託運，當場遭逮捕送辦。

航空警察局強調，大麻為我國列管第二級毒品，使用後會產生心跳加快、妄想、幻覺、口乾、眼睛發紅等現象；長期使用會造成記憶、學習及認知能力降低，亦會產生耐受性及心理依賴性，提醒民眾勿好奇而接觸。

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航警在挪威籍A嫌託運的行李箱內發現夾藏50包第二級毒品大麻花，重達25.5104公斤，市值估計超過千萬。（航警提供）

航警在挪威籍A嫌託運的行李箱內發現夾藏50包第二級毒品大麻花，重達25.5104公斤，市值估計超過千萬。（航警提供）

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