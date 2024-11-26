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    首頁　>　社會

    內湖人妻當街遭刺死 小王犯殺人罪有逃亡之虞被羈押

    宿姓小王（紅框處）拒絕分手，當街刺死蔡姓人妻；檢方認宿男涉殺人重罪且有逃亡之虞，聲請羈押獲准。（記者王冠仁翻攝）

    宿姓小王（紅框處）拒絕分手，當街刺死蔡姓人妻；檢方認宿男涉殺人重罪且有逃亡之虞，聲請羈押獲准。（記者王冠仁翻攝）

    2024/11/26 13:29

    〔記者溫于德／台北報導〕52歲宿男與已婚48歲蔡女交往期間，至少二度對蔡女拳腳相向，還曾罵她「比妓女還不如」，蔡女決定分手；然週一（25日）蔡卻在北市內湖住家外，被埋伏的宿男持長約20公分的尖刀刺死。檢方複訊後對宿男聲請羈押，士林地院指宿男犯本刑10年以上的殺人重罪，且足認有逃亡之虞，裁定羈押但不禁見。

    警方調查，週一上午宿男在蔡女住家外埋伏，見對方現身，上前想談判，雙方講沒兩句，宿男就拿刀攻擊蔡女；蔡女倒臥血泊，宿也拿刀自殘，但宿的傷勢極淺，犯案後在現場流連，隨即遭警方壓制逮捕。宿落網後情緒激動，對相關細節都不交代。

    過去宿男曾被蔡女指控傷害，判決指宿於交往期間被蔡發現有暴力傾向，去年3月蔡向丈夫訴苦，還說不會再與宿有瓜葛；但宿疑不願被甩，死纏爛打，要與蔡相約談判。

    去年7月，蔡女在美容院剪髮耗費不少時間，宿男等得不耐煩，蔡事後前往宿的住處，兩人吵架。宿對蔡掐頸，還伸手將蔡推出家門，蔡手機不慎滑落屋內，宿不讓蔡拿，關上房門還將蔡手機摔壞。

    去年9月，兩人為了上次衝突，再次到宿的住處談判。宿又伸手掐蔡的頸部，要求交出手機打電話給丈夫；蔡不願，躲到廁所，宿拉蔡的頭髮去撞地板還出言恐嚇。蔡多次昏去再醒來，直到宿力竭才讓她離開，事後又打電話罵她「賤女人比妓女還不如」。

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