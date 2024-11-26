新北頂埔消防分隊啟用 肩負上千億元產值土城產業園區、居民消安

新北市政府今天為頂埔消防分隊舉辦落成啟用，新北市副市長朱惕之、立委吳琪銘、蘇巧慧，內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章、新北市消防局長陳崇岳、市議員彭一書、黃永昌、江怡臻、卓冠廷、呂家愷、林金結、廖宜琨、家登精密工業董事長邱銘乾等人出席剪綵。（記者吳仁捷攝）

2024/11/26 13:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局頂埔分隊今天啟用，消防局舉辦剪綵、揭幕儀式，雖然天公不作美，但在上香、剪綵及揭幕時，大雨微歇，由於頂埔分隊設在經濟部土城產業園區內，肩負364間進駐廠商消防安全，年產值超過上千億元，為北台灣產業重鎮，附近居民超過十萬人，包括前國策顧問秦嘉鴻等廠商代表都到場，與300餘位消防、義消人員、地區里長前往見證。

頂埔分隊今天在原址重建的新廳舍舉辦盛大啟用，新北市副市長朱惕之、立委吳琪銘、

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蘇巧慧、內政部政次馬士元、消防署長蕭煥章、副署長簡萬瑤、新北市議員彭一書、黃永昌、江怡臻、卓冠廷、廖宜琨、新北市議會副秘書長李政勳及林金結、呂家愷服務處主任，土城區多位里長都參與啟用典禮。

吳琪銘表示，土城產業園區興建自1975年，頂埔消防分隊則從1980年啟用，歷經921震創，且廳舍老舊，他擔任義消30餘年，極力向內政部長、消防署長爭取改建，順利爭取到前瞻預算第四期，由中央補助6470萬元，連同新北市，共斥資1億400萬元興建；吳琪銘也向經濟部產業園區管理局爭取無償撥用舊址用地，讓分隊得以座落工業區內中心點，方便出勤救災。

蘇巧慧一上台時，就笑稱自己是做事最乾脆、致詞最簡短的蘇巧慧，她表示，吳琪銘是立法院內政委員會最資深委員，本身有30年消防經歷，在立院為消防公安、民眾爭取重大預算不遺餘力，但她也大力支持，爭取前瞻預算，中央補助經費超過地方，要在場鄉親拍手鼓勵有夠力的吳琪銘及認真的蘇巧慧，她更感謝各位消防弟兄選擇危險、辛苦的工作，不分中央、地方政府、不分中央立委、地方議員，都會全力做消防員的後盾。

新北市政府今天也表揚、感謝家登精密工業公司在頂埔消防隊施工兩年期間，無償提供宿舍供消防隊進駐，今天由副市長朱惕之頒發感謝狀家登董事長邱銘乾；朱惕之同場也接受土城長青樂活協會，捐贈高頂救護車，頒給理事長鄧木生感謝狀及模型車致謝。

江怡臻表示，土城頂埔地區，未來居住人口漸多，隨捷運三鶯線、人行道、工業區升級等陸續到位，頂埔分隊將肩負起更沈重的救護責任，此外，因應頂埔越來越多高樓層辦公室與社區大樓，希望充實高樓救護與消防器材，讓民眾安居樂業。

江怡臻也指出，談論救災同時，防災更為重要，氣候變遷形成威脅，建議新北市儘快興建防災體驗館，為防災教育紮根，提升全民防災意識。

新北市政府今天為頂埔消防分隊舉辦落成啟用，立委吳琪銘（見圖）致詞表示，他與同事蘇巧慧爭取中央前瞻預算6470萬元，補助頂埔分隊興建過半經費，做消防弟兄的後盾。（記者吳仁捷攝）

新北市政府今天為頂埔消防分隊舉辦落成啟用，立委蘇巧慧到場見證，表示她與立委吳琪銘協助爭取中央前瞻預算，補助頂埔分隊等預算不遺餘力，做消防弟兄的後盾。（記者吳仁捷攝）

新北市政府今天為頂埔消防分隊舉辦落成啟用，新北市副市長朱惕之、立委吳琪銘、蘇巧慧，內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章、新北市消防局長陳崇岳、市議員彭一書、黃永昌、江怡臻、卓冠廷、呂家愷、林金結、廖宜琨、家登精密工業董事長邱銘乾等人出席剪綵。（記者吳仁捷攝）

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