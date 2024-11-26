台中24歲男開千萬邁巴赫撞居酒屋 超瞎原因曝光

王男駕駛千萬邁巴赫倒車撞居酒屋。（民眾提供）

2024/11/26 12:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市24歲王姓男子是西區一間居酒屋常客，今天凌晨偕同友人前往消費時發現生意太好客滿，疑不滿店家無法安排座位，竟駕駛要價超過千萬邁巴赫，直接倒車衝撞木製拉門發洩，警方獲報循線通知王男到案，他辯稱是不小心誤踩油門導致，但詢後全案仍依恐嚇罪嫌送辦。

台中市第一分局今天凌晨1時5分許獲報，轄內民權路上一間餐廳疑遭破壞，迅速派遣員警趕抵，經了解，該處是一間居酒屋，24歲王男稍早前往消費時，發現店內顧客太多無法安排座位，但身為常客的他認為還有兩個座位卻被告知客滿，且雖經店家委婉解釋係預約保留位，疑因此心生不滿。

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王男隨後駕駛千萬級的邁巴赫到店門口，接著直接倒車進騎樓後碰撞木製拉門，導致拉門破裂，所幸現場無人員受傷，仍讓其他用餐客人受到驚嚇，警方隨即調閱相關監視器「以車追人」，循線將已離去的王男通知到案，王男供稱，當下是準備倒車進騎樓停車，不慎誤踩油門導致，願負起賠償責任。

但警方查出，王男倒車時，騎樓上還有兩名女子因而走避，儘管店家表示不提告，詢後仍將全案依恐嚇罪嫌送辦，第一分局呼籲，民眾切勿以身試法，警方秉持勿枉勿縱、貫徹維護治安的決心，對於不法情事絕不寬待，務必將不法份子繩之以法，以維護市民生活環境。

被撞擊的居酒屋。（民眾提供）

受損的居酒屋木製拉門。（民眾提供）

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