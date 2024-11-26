讓人丟無專用垃圾袋廢棄物526包 新北清潔隊員圖利4734元起訴

新北地檢署。（資料照）

2024/11/26 10:33

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府環境保護局永和區清潔隊陳姓隊員，涉嫌從2021年1月至2022年4月間，獨自或載著不知情隊員駕駛垃圾車，前往永和安樂路一處非定點收運處所，容許民眾投放未使用專用垃圾袋包紮的一般廢棄物，累計526包，圖利4734元，新北地檢署調查後依貪污治罪條例對主管事務圖利罪嫌起訴陳員。

檢方調查，陳員原本是改制前台北縣永和市公所清潔隊臨時隊員，2015年調陞為新北市政府環保局永和區清潔隊正式隊員。

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檢方調查，依據相關法規、規定，新北市一般廢棄物，除巨大垃圾、資源垃圾、廚餘應依個別規定方式排出清除外，應使用貼有新北市或台北市製作防偽標籤專用垃圾袋、環保兩用袋或其他袋狀容器，將垃圾包紮妥當，依規定時間及垃圾車到達停靠收集點後，直接投入垃圾車內，若民眾有未依規定排出情形，環保局人員應明確表示拒收，並造冊、按月回報、副知區隊稽查員派員稽查。

檢方查出，陳男涉嫌從2021年1月至2022年4月間，獨自或載著不知情隊員駕駛垃圾車，前往永和安樂路一處非定點收運處所，容許民眾投放未使用專用垃圾袋包紮的一般廢棄物，累計526包，因而免除支付25公升垃圾袋每只9元的隨袋徵收清理費，圖利民眾4734元，後因上述處所非定點收運垃圾收集點，附近民眾向新北市政府陳情，陳男犯行才曝光。

檢方請法院考量陳員於偵查中自白並繳回犯罪所得，請法院依貪污治罪條例規定，減輕其刑。

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