遛狗被水困 男子脫困尋手機救難隊員幫忙看狗

一狗伺機逃亡，另一望著主人離去方向，救難隊員幫忙顧狗。（記者劉人瑋攝）

2024/11/26 06:09

〔記者劉人瑋／台東報導〕今凌晨1時許發生一起令人匪夷所思的救難案件，一名余姓男子去電派出所表示自己受困在豐源大橋下，待救難隊員又是帶著他、又是追著狗走了許久才返回岸上後，男子竟說「手機放在受困地點附近」又要回頭找手機，為防再度出意外，除了有隊員帶他尋機，其餘人等原地看狗。

消防局獲警方轉報，余男因遛狗受困豐源大橋下沙洲，大隊人馬拖著橡皮艇到場後才發現男子牽著2狗坐在橋墩上，四周已被溪水所困，所幸水勢不湍急亦不深，大隊人馬從北岸下水，走過泥濘、涉水，穿過滿是亂石和廢鋼筋的溪底，最後順利帶著人、狗脫困後，再由附近較易上岸的南端蹚著泥濘上岸。

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只是狗一脫困，其中一隻就先逃跑，最後還是發現無路可走才被趕上的主人和救難隊員捕回，待余男一人二狗順利回到路面後，卻又表示手機留在受困點附近，離自己所在地不遠，內有重要文件需立即返回取得。余男說畢即牽狗又要返回，最後還是救難隊員擔心再生意外，一人騎車帶他尋機，其他人則為余男看著2犬。

原本「自尋生路」的一狗此時又準備逃跑，倒是一直陪在余男身邊的另一狗見主人離去，便立於原地、不住望著主人背影低聲嚎叫。雖幫忙看狗已超出業務範圍，帶隊官也表示「當事人沒有生命危險、大家可離去」並安排人車準備返回，狗就綁在原地待余男返回時自己牽走。

但所有隊員見隊友陪同余男在黑夜中找手機，二狗又綁在原地，最後也只有部分隊員返隊以應對新勤務。直到清晨3時，冷月寒風，數名警、消，豐源橋頭深夜與二狗對望。

男子脫困，檢查健康狀況無礙。（記者劉人瑋攝）

牽著狗又準備回到受困處。（記者劉人瑋攝）

２狗綁橋頭，結果還是一堆人留守，人犬互望。（記者劉人瑋攝）

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