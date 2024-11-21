台南杏仁豆腐冰名店爆欠薪！員工求償近百萬 法官判賠2.6萬

楊姓女員工控訴台南杏仁豆腐冰名店欠薪，導致視神經損傷，提出900多萬求償，但法院認為店家未侵害楊女的健康權，僅判店家要支付薪資2萬6千多元。（資料照，與新聞無關，記者王捷攝）

2024/11/21 06:54

〔記者王捷／台南報導〕台南杏仁豆腐冰名店「那個年代」傳欠薪風波，楊姓女員工以公司欠薪為由，害她錯過治療視神經黃金期，提出高達900多萬求償，但是台南地方法院認為精神補償不合理，判店家支付2萬6000多元薪水給楊女。

楊女主張，她先是子宮開刀，又因為腦瘤開刀影響視神經，公司未支付的薪資，包括實習薪資、延長工時及病假半薪等，也因公司未支付薪資，導致她錯過黃金治療期，最後視神經萎縮，被認定重度身障，因此求償近百萬元。

請繼續往下閱讀...

不過店家抗辯，楊女曾侵占店內營收，且楊女的腦瘤手術是在2021年8月初，2022年3月因視神經萎縮被鑑定為重度身障，不過楊女卻認為，這是因為店家在同年7月、9月沒給她薪水，才讓她錯過黃金治療期，沒錢買藥，店家表示楊女說的「藥」僅是食品，非具療效，價格也不貴，楊女應不致於沒錢買，認為精神求償沒理由。

對於精神求償的部分，法官認為店家沒有給員工薪水，是侵害財產權，但不會侵害到健康權，最後判決楊女請求2萬6000多元的薪資有理由，駁回其餘訴求。

杏仁豆腐配剉冰是台南獨創冰品，「祖師爺」林添與妻子邱淑玲，約1946年在體育路創業。林添原賣西藥、小五金，後來生意不好，因妻子曾在北部親戚開設的「國賓飯店」做過杏仁豆腐，所以才以杏仁豆腐配冰的吃法創業，最早的杏仁豆腐，是用杏仁、奶粉與洋菜製成。

林添曾大方教親戚做豆腐，因此出現分支，還被部分業者「吃豆腐」，擅自聲稱是從「國賓飯店」學來，但林添卻不計較，後來體育路老店歇業，林添改賣杏仁茶，目前體育路的「體育公園杏仁豆腐冰」與這次欠薪風波的「那個年代杏仁豆腐冰」，兩間都與林家無關，林家二代搬遷到臨安路，開設「水星杏仁豆腐冰」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法