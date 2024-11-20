馨生公益市集邁入11年 法務部長鄭銘謙到場支持

犯罪保護人協會發起的「馨生公益市集」今年邁入11年，將幫助被害人及家庭重燃希望及重新生活。（記者洪美秀攝）

2024/11/20 16:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕由財團法人犯罪被害人保護協會推出的「馨生公益市集」，今天起到24日在新竹市Big City遠東巨城購物中心1樓創藝廳登場，法務部長鄭銘謙和犯保協會董事長張斗輝也到場支持，現場有27個攤位，有各式各樣的手工飾品及美食和咖啡及茶香，期許透過攤位，幫助犯罪被害人及其家屬（馨生人）支持與鼓勵。

犯保協會97年推動「安薪專案」，提供馨生人就業協助及職業訓練，犯保協會也開辦技藝訓練班，幫助馨生人習得一技之長，協助進入職場、創作商品或是經營商店，透過增加收入，穩定家庭經濟，讓被害人能重建信心。而犯保協會新竹分會102年結合新竹Big City遠東巨城購物中心舉辦「馨生市集」，今年邁入第11年，已有27個攤位，匯集來自全台各分會服務的馨生人製作的商品。

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包括各種編織製品、手工皂、士林的牛軋糖、滷味、編織品、桃園的黑糖薑片、桂花金棗、新竹的皮件飾品、時令蔬食、糕品、港式小吃、手工皂、乾燥花、堅果、手作麵包、水餃、臺中的銀飾、精油、彰化的床包被套、蜂產品、木製家用品、雲林的文創藝術品、嘉義的手工皂、臺南的手工餅乾、紅茶禮盒、橋頭的鐵蛋、臺東的手染織布、宜蘭的手作食品等特色美食、手作工藝等，更有4種不同的DIY課程，還有打卡贈禮及消費滿額「夾夾樂」活動。活動從上午11點到晚上9點30分（11月24日營業到晚上6點），邀請市民來逛市集吃美食，幫助馨生人。

犯罪保護人協會發起的「馨生公益市集」今年邁入11年，將幫助被害人及家庭重燃希望及重新生活。（記者洪美秀攝）

犯罪保護人協會發起的「馨生公益市集」今年邁入11年，將幫助被害人及家庭重燃希望及重新生活。（記者洪美秀攝）

犯罪保護人協會發起的「馨生公益市集」今年邁入11年，將幫助被害人及家庭重燃希望及重新生活。（記者洪美秀攝）

犯罪保護人協會發起的「馨生公益市集」今年邁入11年，將幫助被害人及家庭重燃希望及重新生活。（記者洪美秀攝）

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