宜蘭頭城轎車碰撞機車 女騎士遭卡車輪下

林女被卡車輪下，畫面相當驚悚。（民眾提供）

2024/11/20 15:14

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台2線宜蘭縣頭城鎮頭濱路一段，今天上午發生1起車禍，38歲林姓女騎士騎乘機車沿頭濱路一段南下，疑似被巷口駛出的自小客車嚇到，緊急煞停後不慎滑倒，當場被捲入右後車輪下，畫面相當驚悚，所幸意識清楚、左腳骨折，被警消救出後送醫急救，詳細肇事原因尚待警方釐清。

宜蘭頭城頭濱路一段611巷，今天上午11點12分發生1起交通事故，38歲林姓女子騎乘機車沿頭濱路一段南下，因58歲莊姓男子駕駛自小客車自路旁巷口駛出，林女疑似被嚇到，緊急剎車滑倒，莊男也未注意摔在地上的林女後右轉，導致林女當場被捲入車底，卡在車輪下動彈不得。

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警消獲報到場，將車輛撐高後救出林女送醫，所幸林女意識清醒，但額頭及手腳多處擦傷、左肩疼痛、左大腿骨折。雙方無酒駕，肇事原因尚待警方調查釐清。

宜蘭頭城今天上午發生轎車碰撞機車車禍，女騎士遭卡轎車右後車輪下。（民眾提供）

警消獲報到場，將車輛撐高後救出林女送醫，所幸林女意識清醒，但額頭及手腳多處擦傷、左肩疼痛、左大腿骨折。雙方無酒駕，肇事原因尚待警方調查釐清。 （民眾提供）

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