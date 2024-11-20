為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    宜蘭頭城轎車碰撞機車 女騎士遭卡車輪下

    林女被卡車輪下，畫面相當驚悚。（民眾提供）

    林女被卡車輪下，畫面相當驚悚。（民眾提供）

    2024/11/20 15:14

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕台2線宜蘭縣頭城鎮頭濱路一段，今天上午發生1起車禍，38歲林姓女騎士騎乘機車沿頭濱路一段南下，疑似被巷口駛出的自小客車嚇到，緊急煞停後不慎滑倒，當場被捲入右後車輪下，畫面相當驚悚，所幸意識清楚、左腳骨折，被警消救出後送醫急救，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    宜蘭頭城頭濱路一段611巷，今天上午11點12分發生1起交通事故，38歲林姓女子騎乘機車沿頭濱路一段南下，因58歲莊姓男子駕駛自小客車自路旁巷口駛出，林女疑似被嚇到，緊急剎車滑倒，莊男也未注意摔在地上的林女後右轉，導致林女當場被捲入車底，卡在車輪下動彈不得。

    警消獲報到場，將車輛撐高後救出林女送醫，所幸林女意識清醒，但額頭及手腳多處擦傷、左肩疼痛、左大腿骨折。雙方無酒駕，肇事原因尚待警方調查釐清。

    宜蘭頭城今天上午發生轎車碰撞機車車禍，女騎士遭卡轎車右後車輪下。（民眾提供）

    宜蘭頭城今天上午發生轎車碰撞機車車禍，女騎士遭卡轎車右後車輪下。（民眾提供）

    警消獲報到場，將車輛撐高後救出林女送醫，所幸林女意識清醒，但額頭及手腳多處擦傷、左肩疼痛、左大腿骨折。雙方無酒駕，肇事原因尚待警方調查釐清。 （民眾提供）

    警消獲報到場，將車輛撐高後救出林女送醫，所幸林女意識清醒，但額頭及手腳多處擦傷、左肩疼痛、左大腿骨折。雙方無酒駕，肇事原因尚待警方調查釐清。 （民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播