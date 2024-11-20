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    AI語音、假冒名人詐騙多 霹靂大咖「素還真」也來宣導

    台北市南港分局警方與霹靂國際多媒體股份有限公司再次合作，以該公司高人氣布袋戲布偶「素還真」代言南港分局防詐騙宣傳大使」。（記者鄭景議翻攝）

    台北市南港分局警方與霹靂國際多媒體股份有限公司再次合作，以該公司高人氣布袋戲布偶「素還真」代言南港分局防詐騙宣傳大使」。（記者鄭景議翻攝）

    2024/11/20 12:28

    〔記者鄭景議／台北報導〕近日投資詐騙案層出不窮，尤其「AI語音詐騙、假冒名人投資詐騙」十分猖獗，台北市南港分局警方與霹靂國際多媒體股份有限公司再次合作，以該公司高人氣布袋戲布偶「素還真」代言南港分局防詐騙宣傳大使，將最新的詐騙老梗，藉由布袋戲偶演出的方式，傳達識詐、防詐意識。

    南港分局表示，分局跨域合作拍攝防詐騙微影片宣導影片，已拍攝完第1集、第2集，獲各界好評，影集由霹靂布袋戲的大咖布偶-素還真、秦假仙、蔭屍人、大仔、燈蝶等擔綱演出。

    南港分局指出，透過操偶師傅的靈活技巧，將布偶倣人的神韻演得維妙維肖，再搭配詼諧有趣的對白，將最新的「AI詐騙、假冒名人投資詐騙」手法，融入戲偶演出的方式傳達，不但達到吸睛的效果，更擴大防詐騙犯罪預防宣導的成效。

    南港分局說，為推動政府新世代打擊詐欺策略行動綱領「識詐」宣導工作，將持續運用創新的思維與公私協力合作的模式，強化各項防詐騙宣導作為，以提升民眾「識詐」意識，達到減少民眾財產損失的目標。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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