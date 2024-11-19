獨家》忽略調整勤務致流產！台南「直男」分隊長拔官 女警落淚原因曝

南警一分局交通分隊長，未體諒懷孕女警調整勤務，導致流產並被拔官。（記者王捷攝）

2024/11/19 21:46

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「直男」分隊長被控忽略調整勤務致女警流產 南警一分局坦承疏失

〔記者王捷／台南報導〕南警一分局「直男」交通分隊長，疑忽視懷孕女警調整勤務要求，導致女流產因而遭拔官，但女警協助調查過程，不斷回憶流產經過，據傳崩潰落淚。警方回應，未來會體諒當事人狀況，而新任分隊長有2名人選，目前未決定。

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上星期，南市議員林燕祝揭露警一分局交通分隊的內部管理疏失，女警懷孕後，由女警的丈夫，在9月25日向分隊長請求調整勤務，因遲未調整，直到10月5日，女警完成深夜勤務翌日不幸流產。

女警丈夫也是警員，是在25日的一次團體休閒活動期間，向分隊長提到女警剛懷孕一事，由於在非公務場合，未提出正式報告，分隊長疑經驗不足，才遲遲未調整勤務，導致女警流產，因女警體質關係，這是她在一分隊以來第二次流產。

事發後，督察單位開始調查，迅速對分隊長做出處分，但是女警在協助各單位調查時，不斷重複敘述流產經過，讓她感到二次受害，其他同事、長官也質疑女警或是她的丈夫，在未提出正式報告的前提下，循外部管道檢舉，雖然女警已調整職務，但據傳她壓力大到崩潰，幾次落淚。

警方指出，未來調查會考慮當事人的身心狀況，尤其是協助調查的相關人員。另外，據調查，分隊長管理疏失，傳出是內部其他女警的檢舉，由於被懷疑是霸凌事件，「直男」分隊在被拔官後，交通分隊目前提出兩名人選，為求慎重，交由警察局審核，一分隊新任分隊長將在這兩天決定。

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