「直男」分隊長被控忽略調整勤務致女警流產 南警一分局坦承疏失

台南一分局交通分隊的「直男」分隊長，被控疏於調整勤務，懷孕女警流產、哺乳女警遭勤務過重，還有設施不足引發批評。（記者王捷攝）

2024/11/15 17:15

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〔記者王捷／台南報導〕南警一分局一位「直男」交通分隊長，今天遭南市議員林燕祝揭露，忽略懷孕女警調整勤務要求，導致不幸流產，另名正在哺乳期的女警，也變相增加工作量，警一分局認有疏失，將改善硬體設施與職務。

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國民黨議員林燕祝，在議會自由發言期間，指責交大一分隊，因為分隊長疏失導致剛懷孕的女警流產。

據了解，這位女警體質較為敏感，之前有流產經驗，她的先生是永康分局的警員，9月25日由向分隊長請求調整勤務，但分隊長疑經驗不足，遲未調整勤務，直到10月5日，女警完成深夜勤務翌日不幸流產。

另名需要哺乳的新手媽媽警員，為平衡育兒與工作，向分隊長申請調整勤務時間，但調整時段後，發現要承接更多車禍案件，最終不得不申請調任內勤。

一分隊的事故量，一個月可能破千件，與永康分隊不相上下，但永康分隊的警力堪比派出所，反觀一分隊有警員因處理車禍遭撞斷雙腿，目前還要用助行器，還有一名長期請病假的警員，也占用分隊缺，並未調整。

此外，林燕祝還提到9名女警共用2個置物櫃，無獨立更衣空間等，嚴重影響女警基本權益。

原來，一分隊的女警，與警一分局東門所的女警共用休息室，還有一位內勤女職員，將休息室作為宿舍，設施嚴重不足，警一分局在下午也決議，徵用一間男警的休息室，作為女警休息室，並添購置物櫃，確保有女警有足夠的空間。

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