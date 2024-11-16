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    首頁　>　社會

    新北中風翁自行修水管 受困高樓7小時獲救

    警方爬出窗外安撫鄭翁情緒。（記者徐聖倫翻攝）

    警方爬出窗外安撫鄭翁情緒。（記者徐聖倫翻攝）

    2024/11/16 16:33

    〔記者徐聖倫／新北報導〕70歲鄭姓老翁曾中風不良於行，他康復後仍留有些許後遺症，前日他卻為了修理水管，架梯子從窗戶爬上租屋處5樓頂進行修繕，不料因天雨受困。鄭翁家人報案，警方與消防隨即趕抵，終救下在屋頂受困7小時的鄭翁。

    據悉，鄭翁患病後一直不良於行，前日他異想天開架木梯自行爬上樓頂修繕水管，不料天雨濕滑，被困在頂樓狹小空間，這一失聯就是7小時。家人聯繫鄭翁未果，於是報案求援，樹林警分局樹林派出所員警黃國凱與唐翊瑄即刻前往察看，發現鄭翁受困，趕緊聯繫消防隊一同救援。

    人員到達的過程中，員警耐心安撫鄭翁不要擔心，保持原位坐穩，避免隨意移動引發危險，隨後在消防人員協助將鄭翁安全救下，並初步檢查，確認身體無大礙。

    鄭翁女兒經員警通知鬆了口氣，當天上午9時和父親通話，知道水管要修理，卻沒想到父親冒險爬上頂樓自行修理。過了中午她一直聯繫不上父親，到了下午4時，心感不安才請房東幫忙查看，才知發生這種事，對於父親能平安無事，很感謝警方與消防積極迅速的熱心救援。

    消防人員將鄭翁救下。（記者徐聖倫翻攝）

    消防人員將鄭翁救下。（記者徐聖倫翻攝）

    鄭翁受困7小時，所幸最終平安無事。（記者徐聖倫翻攝）

    鄭翁受困7小時，所幸最終平安無事。（記者徐聖倫翻攝）

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