3烏克蘭籍船員手機沒電與計程車司機雞同鴨講 台中港警解圍

烏克蘭籍船員感謝警方協助，主動要求與台中港務警察總隊西碼頭員警合影留念。（民眾提供）

2024/11/11 15:22

〔記者歐素美／台中報導〕3名烏克蘭籍船員，因船隻停靠台中港，要外出到市區買東西，結果叫了計程車，上車後才發現手機沒電，無法定位下車地點，加上語言不通，計程車司機搞不清楚3人要去哪裡，在市區繞了半天，只好再將3人載回台中港西碼頭管制站，台中港務警察總隊西碼頭中隊警員黃烱智發現，趕緊上前安撫，將3名船員送回港區內。

昨天下午1時50分許，台中港務警察總隊西碼頭中隊警員黃烱智擔服守望勤務時，1名計程車司機載著3名烏克蘭籍人士至管制站請求協助。經員警詳細瞭解，才知3名烏克蘭籍船員從台中港要去台中市區購物，不料，因手機沒電無訊號，無法定位下車地點，加上語言不通，無法與計程車司機溝通，司機繞了半天路，不知3人要在哪裡下車，只好再將3人載回管制站請求員警協助。

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員警得知情形後，先安撫3名烏克蘭籍船員慌張的情緒，親切耐心地協助3人返回港區；計程車司機白繞好多路，在員警協助下也總算鬆了一口氣。

3名烏克蘭籍船員感謝員警協助，還主動要求合影留念；台中港務警察總隊表示，協助民眾不分國籍，透過這次協助外籍人士解決問題，讓外國人對台灣留下好印象，也算展現良好的國民外交。

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