拿手機跑女廁拉肚子 彰化男被判刑5月

男子因蹲式拉不出來，進入女廁的無障礙廁所，結果被認為偷拍，被判5月徒刑。示意圖，非新聞指稱廁所。（資料照）

2024/11/08 16:41

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣朱男在溪湖圖書館看書肚子痛，竟然跑到「女廁無礙障廁所」拉肚子，他辯稱男廁是「蹲」式廁所，「拉不出來」，才跑到女廁，但他被發現時，手持行動電話並開啟相機模式，雖沒有拍攝到任何女生如廁的畫面，仍被視為意圖偷拍未遂，被依無故攝錄他人性影像未遂罪，處有期徒刑5月。

朱男辯稱，他在圖書館看書到一半，突然肚子絞痛，他火速上到4樓的男廁，但男廁僅有1間廁間且馬桶為「蹲」式，他蹲式拉不出來，情急之下，才會去女廁的無障礙廁間，他強調，當時是像拉肚子那樣的絞痛、屎滾痛，女廁總共有4間，他因為是男生，怕被發現不妥，才進入女廁無障礙廁所，他當時知道有人進來，為證明自己無任何意圖，才把門鎖打開。

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提告的女子說，她進入女廁後覺得有人影，一一檢視每一廁間，來到無障礙廁所，把打開門，被告竟好整以暇地看手機梳理頭髮，她立即通知圖書館管理員並報警，她認為，被告躲在女生的廁間，就是想偷拍，不鎖門的目的是，避免發出聲音，引人注意，只要女性朋友進入廁間，對方就可能從上方拍攝，滿足性慾。

警方到場查扣朱男的手機，發現共拍攝2張，另有刪除數張，但都沒有拍到被害女性的照片。

朱男說，他拿著手機在「整理儀容」、「梳理頭髮」，不小心按到照相鍵，他絕無偷拍的意圖。

檢方表示，被告自稱因肚子疼痛情急下才至女廁之無障礙廁間，然其當下並未鎖門、脫下褲子趕緊如廁，以解其想要拉肚子之急迫情狀，反而走至馬桶之對側開啟行動電話拍照功能，期間因誤拍2張，顯見被告係為偷拍原本在隔壁廁間之告訴人，才會有如此舉動。

承審的法官表示，被告為圖一己之私欲，竟欲以行動電話拍攝告訴人之性影像，欠缺對他人隱私權之尊重。特別是案發地點是各年級學生進出場所，被告犯行將恐使使用圖書館之人感到不安，告訴人亦因此害怕再到該圖書館，甚至連使用公共廁所都會感覺害怕等語，足見被告行為不但直接侵害告訴人之個人法益，也可能造成民眾使用本件圖書館之不安，其行為自應嚴予苛責。被告犯後文過飾非，未見任何悔改之心，犯後態度不佳，因此判決5月徒刑。

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