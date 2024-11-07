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    超噁！女高中生鞋子校內被偷找回來時滿滿「嘉明味」 男大生幹的

    女學生向鐵路警局南港派出所報案，轉由南港分局偵辦後找到嫌犯。（資料照）

    女學生向鐵路警局南港派出所報案，轉由南港分局偵辦後找到嫌犯。（資料照）

    2024/11/07 12:19

    〔記者鄭景議／台北報導〕就讀台北市南港區某公立高中的女學生，昨日發現自己的鞋子在校內被偷，儘管通知學務處後當天有找回來，卻發現找回來的鞋子飄來精液味，十分噁心，她向鐵路警局南港派出所報案，轉由南港分局偵辦後找到嫌犯，為一名北部某大學男大生，還是該校畢業校友，警方依性騷擾、猥褻及違反社會秩序維護法移送法辦。

    據了解，該名女學生當天早上來學校上課，發現自己鞋子不見後，就像學務處投訴，20分鐘後鞋子找回來了，卻有濃濃的精液味，讓她氣炸，校方保全直到晚間才將該名男子在校內攔下，女學生在下課後也前往警局報案，並氣得在Threads上發文。

    且女學生發文後才發現，該男子可能並非第一次犯案，有其他女學生表示自己的外套被偷走過，還回來時外套不但有臭味，還有一塊一塊的斑黃痕跡，但通知校方都抓不到人，女學生不滿指出「校方的監視器根本是裝好看的」，也有網友表示「非學校學生能這樣進出學校很誇張」、「一定要報警處理，不能讓校方壓下來」。

    據悉，犯案男子為北部某大學在校生，也是該高中的畢業生，他昨日清晨6時許潛入校園犯案，也坦承並非第一次潛入校園，警詢後依性騷擾、猥褻及違反社會秩序維護法移送法辦。

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