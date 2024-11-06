為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男子不滿坐超商內滑手機遭隨意盤查 警方：依法查證身分

    台中市1名吳姓男子，今天凌晨在超商中，不滿被員警隨意盤查，要求填寫「警察行使職權民眾異議紀錄表」，警方則表示，依法執行勤務。（圖由民眾提供）

    台中市1名吳姓男子，今天凌晨在超商中，不滿被員警隨意盤查，要求填寫「警察行使職權民眾異議紀錄表」，警方則表示，依法執行勤務。（圖由民眾提供）

    2024/11/06 14:06

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市1名吳姓男子向本報投訴，今天凌晨1點左右，在霧峰1家超商吃完東西在休息區滑手機，卻有2名霧峰派出所員警到場要求盤查身分證件，當場要求填寫「警察行使職權民眾異議紀錄表」，質疑員警隨意盤查民眾；霧峰派出所表示，因有民眾報案超商內1名男子形跡可疑，依「警察職權行使法」到場進行身分盤查，強調依法執行勤務。

    吳姓男子向本報投訴表示，今天凌晨1點左右在霧峰中正路1家超商吃完東西後，在休息區滑手機，卻遭霧峰派出所2位員警以有人報案為由，要求盤查身分證資料，當時向員警表示，只是在這裡吃完東西後滑手機休閒，但員警仍要求出示證件，當場提出填寫民眾異議紀錄表的要求。

    吳男表示約14分鐘後，才由另1位員警攜帶異議表至超商，當時3名員警仍要求出示身份證件，經再次說明只是吃完東西後在這裡滑手機休閒，並要求填寫異議紀錄表後，3名員警才離去。強調2021年1名詹姓女音樂老師，在桃園中壢遭員警隨意盤查，還帶回警局上銬留置，最後該名員警遭法院判刑，此案例已引起社會重視，不解員警為何還隨意盤查？

    霧峰派出所廖敏男所長表示，今天凌晨1點左右，值勤同仁接獲民眾110報案電話，表示該超商內有1名男子身上背著包包形跡可疑，洪姓、簡姓員警獲報後到場，發現吳姓男子在裡面，因超商是公共場所，依「警察職權行使法」第6條、第7條的規定進行盤查，因男子要求填寫「警察行使職權民眾異議紀錄表」也立刻叫員警送來，員警在盤查身分後就離開，並未使用強制力，整個過程依法執行勤務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播