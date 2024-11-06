男子不滿坐超商內滑手機遭隨意盤查 警方：依法查證身分

台中市1名吳姓男子，今天凌晨在超商中，不滿被員警隨意盤查，要求填寫「警察行使職權民眾異議紀錄表」，警方則表示，依法執行勤務。（圖由民眾提供）

2024/11/06 14:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中市1名吳姓男子向本報投訴，今天凌晨1點左右，在霧峰1家超商吃完東西在休息區滑手機，卻有2名霧峰派出所員警到場要求盤查身分證件，當場要求填寫「警察行使職權民眾異議紀錄表」，質疑員警隨意盤查民眾；霧峰派出所表示，因有民眾報案超商內1名男子形跡可疑，依「警察職權行使法」到場進行身分盤查，強調依法執行勤務。

吳姓男子向本報投訴表示，今天凌晨1點左右在霧峰中正路1家超商吃完東西後，在休息區滑手機，卻遭霧峰派出所2位員警以有人報案為由，要求盤查身分證資料，當時向員警表示，只是在這裡吃完東西後滑手機休閒，但員警仍要求出示證件，當場提出填寫民眾異議紀錄表的要求。

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吳男表示約14分鐘後，才由另1位員警攜帶異議表至超商，當時3名員警仍要求出示身份證件，經再次說明只是吃完東西後在這裡滑手機休閒，並要求填寫異議紀錄表後，3名員警才離去。強調2021年1名詹姓女音樂老師，在桃園中壢遭員警隨意盤查，還帶回警局上銬留置，最後該名員警遭法院判刑，此案例已引起社會重視，不解員警為何還隨意盤查？

霧峰派出所廖敏男所長表示，今天凌晨1點左右，值勤同仁接獲民眾110報案電話，表示該超商內有1名男子身上背著包包形跡可疑，洪姓、簡姓員警獲報後到場，發現吳姓男子在裡面，因超商是公共場所，依「警察職權行使法」第6條、第7條的規定進行盤查，因男子要求填寫「警察行使職權民眾異議紀錄表」也立刻叫員警送來，員警在盤查身分後就離開，並未使用強制力，整個過程依法執行勤務。

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